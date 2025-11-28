حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة

كشفت وزارة الصحة عن تفاصيل حمي ماربورج والتعرف على الحالة المشتبه بها، موضحة أن الفيروس يبدأ ظهور مفاجئ للحرارة لا تستجيب للعلاج، مع إسهال أو نزيف باللثة أو نزيف بالبول أو العين.

أعراض حمي ماربورج

ارتفاع مفاجئ وشديد في درجة الحرارة وألم شديدة بالبطن وصداع وفي وإسهال شديد في اليوم الثالث وقد يستمر الأسابيع مما يؤدي إلى شحوب شديد بالوجه وعيون غائرة نتيجة للجفاف وظهور طفح جلدي، وفي الحالات الخطيرة والمميتة تحدث علامات نزفية يمكن ان تكون ظاهرة في أي من الاغشية المخاطية أو الجلد.

فترة الحضانة :

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن فترة حضانة حمي ماربورج ٢ - ٢١ يوم.

الدول المتأثرة بحمي الماربورج

وقالت وزارة الصحة والسكان ، أنه يرجى مراجعة قائمة الدول المتأثرة بالأمراض بمكاتب التطعيم الدولية.

متطلبات السفر الدولي :

عند السفر إلى الدول المتأثرة بحمي ماربورج : لا يوجد تطعيمات وعند العودة من الدول المتاثرة بحمي الماربورج : لا تطلب شهادة تطعيم دولية من القادمين من الدول الموبوءة، ويتم المناظرة عند الوصول.