وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حجر صحي متأهب وتحذيرات من انتشار فيروس «ماربورج»

فيروس
فيروس
إسراء صبري

تواصل الجهات الصحية في مصر تنفيذ إجراءات وقائية مشددة في مختلف المنافذ الحدودية لمتابعة ورصد الأمراض المعدية، وذلك في إطار استراتيجية تستهدف حماية الصحة العامة ومنع تسلل الفيروسات الوافدة إلى البلاد، خاصة مع تصاعد المخاوف العالمية بشأن فيروس «ماربورج» شديد الخطورة.

جاهزية الحجر الصحي في المنافذ المصرية

تؤكد المعطيات الرسمية أن وحدات الحجر الصحي منتشرة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتمتلك فرقا مدربة على التعامل مع الأمراض المستجدة، وتعمل هذه الفرق على تنفيذ عمليات الفحص والمتابعة بدقة عالية، إلى جانب اتخاذ إجراءات العزل الفوري لأي حالة يُشتبه في إصابتها بمرض معدٍ.

وبحسب السلطات الصحية، فإنه فور تلقي معلومات حول ظهور حالات إصابة بفيروس «ماربورج» في بعض الدول الإفريقية، جرى تعميم التحذيرات وتزويد العاملين في الحجر الصحي بالتعليمات اللازمة لرصد الفيروس ومنع دخوله إلى البلاد.

آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها

تتضمن الإجراءات المتبعة نقل أي وافد تظهر عليه أعراض مرض معدٍ إلى مستشفى متخصص، حيث يتم عزله بشكل كامل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بما يضمن عدم انتشار العدوى بين المخالطين أو داخل المجتمع.

فيروس ماربورج.. خطورة كبيرة وانتشار محدود

ورغم القلق العالمي المرتبط بفيروس «ماربورج» الذي تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى معدلات مرتفعة، إلا أن خبراء في المناعة يؤكدون أن احتمالات تحوله إلى وباء عالمي ضعيفة للغاية، ويعود ذلك إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء أو الرذاذ مثل فيروس كورونا والإنفلونزا، بل يحتاج إلى عائل وسيط—غالبًا الخفافيش—ثم ينتقل إلى الإنسان عبر ملامسة دم المصاب أو إفرازاته بشكل مباشر.

وتشير التقديرات الصحية إلى أن المصاب لا يُعد ناقلًا للعدوى إلا في المراحل المتقدمة من المرض، والتي تترافق مع نزيف أو إفرازات واضحة، ما يسهم في رصد الحالات وعزلها قبل حدوث انتشار واسع.

كيف يعمل الفيروس داخل الجسم؟

ينتمي فيروس «ماربورج» إلى عائلة فيروس «إيبولا»، ويعمل على مهاجمة الجهاز المناعي وإحداث نزيف داخلي وخارجي شديد، ما يجعل أعراضه خطيرة ويزيد من معدلات الوفيات، رغم عدم امتلاكه القدرة العالية على الانتشار الجماعي.

تشير الإجراءات الوقائية المتخذة إلى استعداد صحي متكامل للتعامل مع أي تهديد وبائي محتمل، في وقت تترافق فيه خطورة فيروس «ماربورج» مع محدودية انتشاره، مما يقلل من فرص تحول المخاوف إلى أزمة صحية واسعة.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم .. كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

الدعاء

أجمل دعاء في صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

علي جمعة

علي جمعة: الرضا بقضاء الله سبيل الطمأنينة.. و«منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهتُه»

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

