بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر

أكد الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة، أن الحجر الصحي والطب الوقائي له دور كبير في رصد وترصد الامراض المعدية والكشف المبكر عنها .



وقال راضي حماد في حواره على " إكسترا نيوز"، :" نستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمصريين ".

وأكمل راضي حماد :" الحجر الصحي متواجد في كل منافذ الدخول لمصر بريا وبحريا وجويا ولديهم الخبرات الكافية لرصد الامراض المستجدة والوافدة من الخارج ".

ولفت راضي حماد :" فيروس ماربورج متواجد في بعض الدول داخل افريقيا وبمجرد ما تلقينا المعلومة قمنا بتزويد أفراد الحجر الصحي في مختلف منافذ الجمهورية بهذه المعلومة لرصده حال وصوله إلى مصر ".

وتابع راضي حماد :" لو رصدنا أي وافد بمرض معدي قد ينتشر في البلد نوجهه إلى مستشفى لعزله تماما ونقدم له الخدمة الطبية ".

