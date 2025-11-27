قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

ملك أحمد زاهر ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بالأسود.. شاهد

هبة الزيادسبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

جهاز المناعة بعد القلق العالمي من فيروس ماربوج .. انتبه 5 أشياء تضعف جهاز المناعة لديك

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النومبعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

الانفلونزا لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.. 5مشروبات طبيعية لتعزيز جهاز المناعة

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسمكيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

الإمساكزيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك

خرافات شائعة حول جرثومة المعدةخرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات ملك أحمد زاهر سبب وفاة هبة الزياد فيروس ماربوج الإعلامية هبة الزياد الموت المفاجئ نزلات البرد والإنفلونزا فيروس ماربورج زيت الزيتون والليمون الإمساك جرثومة المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

جانب من البرتوكول

الرعاية الصحية تطلق مسابقة حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الطبي

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات ورشة عمل "النساء إن حكين في السياسة"

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحلقة نقاشية حول المسيحية في زمن التحولات |صور

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد