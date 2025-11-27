قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية
مرأة ومنوعات

بعد القلق العالمي من فيروس ماربوج .. انتبه 5 أشياء تضعف جهاز المناعة لديك

جهاز المناعة
جهاز المناعة
هاجر هانئ

تسبب  انتشار فيروس ماربورج في إثيوبيا إلي حالة من القلق والخوف حول العالم خوفا من إعادة سيناريو كورونا وانتشار المرض.

ومع الخوف المتزايد من أنتشار فيروس ماربوج في العالم، هناك بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الكثير من الأشخاص ويمكن أن تؤثر على المناعة وتجعلك أكثر عرضه للأمراض.

5 أشياء يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك
 

1. الكحول
من المعروف أن الإفراط في شرب الكحول يُضعف جهاز المناعة ، إذ يُضعف أجسامنا ويُصعّب عليها مقاومة الإجهاد والفيروسات والأمراض. ينصح خبراء التغذية بتناول مشروب واحد يوميًا للنساء، أو مشروبين يوميًا للرجال.


2. التدخين
التدخين ضارٌّ بجهاز المناعة ويضرّ بالرئتين. وهو سامٌّ جدًا لأجسامنا، لدرجة أن خبراء التغذية غالبًا ما ينصحون المدخنين بزيادة تناولهم لفيتامين سي. وذلك لأن المدخنين يحتاجون إلى مضادات أكسدة إضافية لمكافحة آثاره السلبية.

3. الأطعمة المصنعة
تشمل الأطعمة المُصنّعة بشكل كبير رقائق البطاطس، والبسكويت، والحبوب المُكرّرة، واللحوم الباردة. عند تناول هذه الأطعمة يوميًا، لا يتبقى لديك مساحة كافية لتناول أطعمة أكثر تغذية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الغنية بالألياف. إن تناول كميات أقل من هذه العناصر الغذائية الأساسية قد يُقلّل من قدرة جهازك المناعي على مقاومة الأمراض أو التعافي منها بسرعة.

4. التوتر
يُسبب التوتر التهابًا، مما يؤثر سلبًا على جهازك المناعي. حاول قدر الإمكان تقليل التوتر . قد يعني ذلك أخذ أنفاس عميقة عند الشعور بالتوتر، أو الخروج للتنزه. ممارسة المزيد من التمارين الرياضية بشكل عام مفيدة لمستويات السكر في الدم، وخفض مستوى التوتر، وتحسين الصحة العامة.


5. عدم الحصول على قسط كاف من النوم
رغم أن النوم غالبًا ما يكون من أولوياتنا في حياتنا المزدحمة، إلا أن له تأثيرًا كبيرًا على صحتنا وقدرتنا على مكافحة الفيروسات والأمراض. سواء كنتَ كبيرًا أو صغيرًا، من المهم أن تحظى بنوم هانئ . فعندما ننام، تُعاد قوانا البيولوجية إلى وضعها الطبيعي. وفي هذه المرحلة، يمرّ جسمنا بالكثير من عمليات الإصلاح والتجدد.

المصدر: health.ucdavis

ماربورج فيروس ماربورج جهاز المناعة التوتر النوم

