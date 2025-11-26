بتحمي من أخطر الأمراض.. اكتشف علاقة النوم بالمناعة

تعد المناعة من الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان حيث أنها تحمى من الأمراض خاصة خلال التقلبات الجوية.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم علاقة النوم بالمناعة.



قد يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة التوتر بنفس أهمية تناول الطعام الصحي للوقاية من الإنفلونزا.

أبحاث عن علاقة النوم بالمناعة

تشير الأبحاث إلى أن قلة النوم وزيادة التوتر يساهمان في الإصابة بالأمراض وسوء الصحة بشكل عام، لذلك:

ينبغي للبالغين أن يحصلوا على سبع إلى تسع ساعات من النوم يومياً، في حين يحتاج الأطفال إلى ثماني إلى 14 ساعة، وذلك حسب العمر.

تشمل الطرق الصحية للتعامل مع التوتر التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو كتابة المذكرات.

ويعد النشاط البدني استراتيجية أخرى لإدارة التوتر وقد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة لديك.

حتى لو تناولت طعامًا صحيًا، وحصلت على قسط وافر من الراحة، وشربت كمية كافية من السوائل، وتحكمت في إجهادك، فقد تُصاب بالإنفلونزا ولكن في هذه الحالة،قد لا يستمر مرضك طويلًا، وقد لا تشعر بسوء شديد.

