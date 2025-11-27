ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بالأسود.. شاهد

حرصت الفنانة ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ملك أحمد زاهر

تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع جاكت جلد بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت ملك أحمد زاهر حذاء ذا كعب عالي باللون الاسود فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على شعرها المرفوع، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.