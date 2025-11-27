غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق،جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق فى تكريم خاص خلال فعاليات مهرجان “ضيافة” بدورته لعام 2025، والذي أقيم في دبي بحضور نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتألقت غادة عبد الرازق بفستان ملفت باللون الاسود و المزين بالفضي اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

‎بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم عاليا وتشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع العام الميلادي 2026.



