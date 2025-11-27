قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في مهرجان ضيافة الآن بفستان ملفت

رنا عصمت

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق،جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق فى  تكريم خاص خلال فعاليات مهرجان “ضيافة” بدورته لعام 2025، والذي أقيم في دبي بحضور نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتألقت غادة عبد الرازق بفستان ملفت باللون الاسود و المزين بالفضي اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

‎بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم عاليا وتشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع العام الميلادي 2026. 


 

