بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

تعد الزلابية من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم اليكي طريقة سهلة ولذيذة لعمل الزلابية بالسكر:



المكونات:

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 كوب ماء دافئ

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر (لخليط الخميرة)

زيت للقلي

سكر بودرة أو سكر عادي للتقديم

طريقة التحضير:

تحضير الخميرة:

في كوب صغير، ذوبي ملعقة السكر في الماء الدافئ وأضيفي الخميرة.

اتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل وتبدأ في تكوين رغوة.

تحضير العجينة:

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح.

أضيفي خليط الخميرة تدريجيًا مع التحريك، واعجني حتى تحصلي على عجينة لينة ومتوسطة القوام.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حوالي ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

القلي:

سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ضعي العجينة في كيس حلواني أو استخدمي ملعقة صغيرة لتشكيل الزلابية.

اقلي الزلابية حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش من الخارج.

التقديم:

اخرجي الزلابية من الزيت وصفيها على ورق مطبخ.

رشيها بالسكر البودرة أو السكر العادي وهي ساخنة.