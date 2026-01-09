طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

يعد طاجن السبيط من الاكلات الشهيه التي يمكن تقديمها في فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الدفء والفوائد الصحية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن سبيط في الفرن من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن السبيط

سبيط شرائح

زيت

فلفل ألوان شرائح

بصل

ثوم مفروم

فلفل أخضر

بقدونس مفروم

كرفس مفروم

طماطم مكعبات

عصير طماطم

صلصة طماطم

ملح

كزبرة

كمون

طريقة عمل طاجن سبيط في الفرن

شوحي البصل والثوم في طاسة فيها زيت وضعي البقدونس و الكرفس و طماطم و صلصة الطماطم و البهارات و الفلفل الألوان و الاخضر.

اضيفي السبيط وعصير الطماطم ثم ادخليه فرن ساخن و انتظرى حتى ينضج و قدميه ساخنا وبالهنا والشفا.