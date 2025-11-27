قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
آية التيجي

تُعد جرثومة المعدة (الملوية البوابية) من أكثر العدوى انتشارًا في العالم، لكنها ما زالت محاطة بعدد من المفاهيم الخاطئة والخرافات التي تنتقل عبر الأحاديث اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي. 

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

وهذه الخرافات قد تدفع المرضى لتأجيل العلاج أو الاعتماد على وصفات غير مدروسة، مما يزيد خطر المضاعفات مثل قرحة المعدة أو الأورام. 

وفقًا لتقارير Peptiko وBohrium، فإن كثيرًا مما يُشاع حول العدوى لا يتوافق مع الأدلة العلمية، ويجب الاعتماد على العلاج الطبي المركب تحت إشراف الطبيب لضمان القضاء على البكتيريا، ومن أبرز الشائعات:

ـ الأطعمة الحارة تسبب العدوى: 

الحقيقة أن العدوى تنتقل غالبًا عبر اللُعاب، الأدوات الملوثة، أو المياه غير النظيفة، وليس من خلال نوع الطعام.

ـ الشفاء التلقائي: 

بعض المرضى يظنون أن البكتيريا تختفي بدون علاج، بينما يمكن أن تبقى لسنوات ما لم يتم القضاء عليها دوائيًا.

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

ـ تشخيص الاعتماد على الأعراض المنزلية: 

الانتفاخ والحموضة لا يكفيان لتأكيد الإصابة، والتشخيص الدقق يحتاج اختبار التنفس باليوريا أو تحليل البراز للكشف عن مستضدات البكتيريا.

ـ تكرار العدوى يعني فشل العلاج: 

السبب غالبًا عدم الالتزام بمواعيد الجرعات أو إيقاف الدواء مبكرًا، وليس فشل الدواء ذاته.

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

الأعشاب الأكثر تداولًا في علاج جرثومة المعدة

ـ الزنجبيل: قد يخفف التهيج ويهدئ المعدة.

ـ الثوم: يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا.

ـ العسل: يُعتقد أنه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

ـ الكركم: مضاد للالتهاب ويساعد على تهدئة بطانة المعدة.

أعشاب تعالج جرثومة المعدة

ـ التوت البري: يمنع التصاق البكتيريا بجدار المعدة.

ـ صمغ المستكة والشاي الأخضر وزيت الزيتون وعرق السوس: تستخدم في الوصفات الشعبية لدعم صحة الجهاز الهضمي.

ومعظم هذه النتائج تم إثباتها في تجارب مخبرية أو على الحيوانات، ولم تُثبت فعاليتها بنفس القوة في الإنسان.

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

هل يمكن الاعتماد على الأعشاب وحدها؟

وتؤكد الدراسات الحديثة، أن الأعشاب قد تكون داعمة فقط لتحسين صحة الجهاز الهضمي أو تقليل الأعراض، لكنها ليست علاجًا قاطعًا للبكتيريا. العلاج الطبي الفعال يشمل:

ـ نوعين من المضادات الحيوية.

ـ مثبط للحموضة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ـ اختبار لاحق للتأكد من القضاء الكامل على البكتيريا.

والاعتماد على الأعشاب وحدها أو تأخير العلاج قد يزيد الالتهاب أو يؤدي إلى قرحة مزمنة. الإفراط في تناول الأعشاب دون إشراف طبي قد يسبب تفاعلات دوائية غير مرغوبة، خصوصًا مع أدوية الحموضة أو السكري أو الضغط.

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

نصائح الخبراء

ـ الموازنة بين العلاج الطبي الموثق والأساليب الطبيعية الداعمة.

ـ تحسين النظام الغذائي وتجنب التدخين.

ـ الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمنبهات التي تزيد تهيج المعدة.

ـ استشارة الطبيب قبل إدخال أي مكمل عشبي ضمن خطة العلاج.

جرثومة المعدة الملوية البوابية علاج جرثومة المعدة أعشاب المعدة مضادات حيوية حموضة المعدة قرحة المعدة الزنجبيل التوت البري العسل الكركم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

مؤتمر اصلاح وتمكين الإدارة المحلية

جلسة نقاشية حول تطوير البنية التحتية والخدمات من منظور اللامركزية بالتنمية المحلية

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

السفير البابوي بمصر يستقبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في ختام اجتماعاته

رئيس مصر للطيران

رئيس مصر للطيران يلتقى سفير جمهورية السنغال بالقاهرة

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد