خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

تُعد جرثومة المعدة (الملوية البوابية) من أكثر العدوى انتشارًا في العالم، لكنها ما زالت محاطة بعدد من المفاهيم الخاطئة والخرافات التي تنتقل عبر الأحاديث اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي.

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

وهذه الخرافات قد تدفع المرضى لتأجيل العلاج أو الاعتماد على وصفات غير مدروسة، مما يزيد خطر المضاعفات مثل قرحة المعدة أو الأورام.

وفقًا لتقارير Peptiko وBohrium، فإن كثيرًا مما يُشاع حول العدوى لا يتوافق مع الأدلة العلمية، ويجب الاعتماد على العلاج الطبي المركب تحت إشراف الطبيب لضمان القضاء على البكتيريا، ومن أبرز الشائعات:

ـ الأطعمة الحارة تسبب العدوى:

الحقيقة أن العدوى تنتقل غالبًا عبر اللُعاب، الأدوات الملوثة، أو المياه غير النظيفة، وليس من خلال نوع الطعام.

ـ الشفاء التلقائي:

بعض المرضى يظنون أن البكتيريا تختفي بدون علاج، بينما يمكن أن تبقى لسنوات ما لم يتم القضاء عليها دوائيًا.

ـ تشخيص الاعتماد على الأعراض المنزلية:

الانتفاخ والحموضة لا يكفيان لتأكيد الإصابة، والتشخيص الدقق يحتاج اختبار التنفس باليوريا أو تحليل البراز للكشف عن مستضدات البكتيريا.

ـ تكرار العدوى يعني فشل العلاج:

السبب غالبًا عدم الالتزام بمواعيد الجرعات أو إيقاف الدواء مبكرًا، وليس فشل الدواء ذاته.

الأعشاب الأكثر تداولًا في علاج جرثومة المعدة

ـ الزنجبيل: قد يخفف التهيج ويهدئ المعدة.

ـ الثوم: يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا.

ـ العسل: يُعتقد أنه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات.

ـ الكركم: مضاد للالتهاب ويساعد على تهدئة بطانة المعدة.

أعشاب تعالج جرثومة المعدة

ـ التوت البري: يمنع التصاق البكتيريا بجدار المعدة.

ـ صمغ المستكة والشاي الأخضر وزيت الزيتون وعرق السوس: تستخدم في الوصفات الشعبية لدعم صحة الجهاز الهضمي.

ومعظم هذه النتائج تم إثباتها في تجارب مخبرية أو على الحيوانات، ولم تُثبت فعاليتها بنفس القوة في الإنسان.

هل يمكن الاعتماد على الأعشاب وحدها؟

وتؤكد الدراسات الحديثة، أن الأعشاب قد تكون داعمة فقط لتحسين صحة الجهاز الهضمي أو تقليل الأعراض، لكنها ليست علاجًا قاطعًا للبكتيريا. العلاج الطبي الفعال يشمل:

ـ نوعين من المضادات الحيوية.

ـ مثبط للحموضة لمدة لا تقل عن أسبوعين.

ـ اختبار لاحق للتأكد من القضاء الكامل على البكتيريا.

والاعتماد على الأعشاب وحدها أو تأخير العلاج قد يزيد الالتهاب أو يؤدي إلى قرحة مزمنة. الإفراط في تناول الأعشاب دون إشراف طبي قد يسبب تفاعلات دوائية غير مرغوبة، خصوصًا مع أدوية الحموضة أو السكري أو الضغط.

نصائح الخبراء

ـ الموازنة بين العلاج الطبي الموثق والأساليب الطبيعية الداعمة.

ـ تحسين النظام الغذائي وتجنب التدخين.

ـ الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمنبهات التي تزيد تهيج المعدة.

ـ استشارة الطبيب قبل إدخال أي مكمل عشبي ضمن خطة العلاج.