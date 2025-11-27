قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
آية التيجي

أحدثت وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم صدمة كبيرة لكل من حولها ومتابعيها، خاصة أن الحادث وقع دون أي مقدمات صحية واضحة، ما فتح الباب أمام التساؤل حول أسباب الموت المفاجئ خلال النوم، وهي ظاهرة نادرة لكنها حقيقية وتحدث نتيجة مشكلات صحية كامنة قد لا يلتفت إليها الكثيرون. 

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأسباب التي كشف عنها موقع Pupmed و mayoclinic، والتي يمكن أن تفسّر حدوث الوفاة المفاجئة أثناء النوم، ومن أهمها :

ـ أمراض القلب واضطراب كهرباء القلب:

تُعدّ اضطرابات القلب أحد أهم الأسباب الشائعة، خاصة توقف القلب المفاجئ الناتج عن خلل في الإشارات الكهربائية للقلب.

بعض الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ضيق الشرايين أكثر عرضة لتوقف القلب أثناء النوم.

انخفاض نسبة الأكسجين ليلًا يزيد من الضغط على عضلة القلب وقد يؤدي لاضطراب مميت في النبض.

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

ـ انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم :

أحد أخطر الاضطرابات التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ.

يتسبب في توقف التنفس لثوانٍ طويلة، ما يؤدي لانخفاض الأكسجين وبالتالي إرهاق القلب.

يرتبط بانقطاع النفس انخفاض في الأكسجة وإجهاد عصبي يؤثر على القلب أثناء النوم.

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

ـ الصرع ومتلازمة :

أشارت أبحاث عالمية إلى أن مرضى الصرع قد يتعرضون لحالة تُعرف بـ الوفاة المفاجئة غير المبررة في الصرع (SUDEP).

تحدث غالبًا أثناء النوم نتيجة توقف التنفس أو عدم انتظام ضربات القلب بعد نوبة صرع ليلية.

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

ـ اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي:

بعض الاضطرابات العصبية قد تؤثر على مراكز التحكم في التنفس والنبض أثناء النوم.

يؤدي ذلك إلى خلل مفاجئ في وظائف الجسم الحيوية قد ينتهي بالوفاة.

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

ـ التفاعل بين عوامل القلب والتنفس معًا:

في عدة حالات يكون السبب مزيجًا من مشاكل في التنفس ليلًا مع ضعف أو خلل قلبي كامن، ما يؤدي إلى توقف مفاجئ للدورة الدموية.

الباحثون يؤكدون أن النوم العميق قد يخفي علامات الخطر ويجعل التدخل مستحيلًا.

الإعلامية هبة الزياد
وفاة هبة الزياد أسباب الموت خلال النوم انقطاع التنفس الانسدادي أمراض القلب توقف القلب المفاجئ

