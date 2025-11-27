بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

أحدثت وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم صدمة كبيرة لكل من حولها ومتابعيها، خاصة أن الحادث وقع دون أي مقدمات صحية واضحة، ما فتح الباب أمام التساؤل حول أسباب الموت المفاجئ خلال النوم، وهي ظاهرة نادرة لكنها حقيقية وتحدث نتيجة مشكلات صحية كامنة قد لا يلتفت إليها الكثيرون.

أسباب الموت المفاجئ خلال النوم

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأسباب التي كشف عنها موقع Pupmed و mayoclinic، والتي يمكن أن تفسّر حدوث الوفاة المفاجئة أثناء النوم، ومن أهمها :

ـ أمراض القلب واضطراب كهرباء القلب:

تُعدّ اضطرابات القلب أحد أهم الأسباب الشائعة، خاصة توقف القلب المفاجئ الناتج عن خلل في الإشارات الكهربائية للقلب.

بعض الدراسات أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو ضيق الشرايين أكثر عرضة لتوقف القلب أثناء النوم.

انخفاض نسبة الأكسجين ليلًا يزيد من الضغط على عضلة القلب وقد يؤدي لاضطراب مميت في النبض.

ـ انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم :

أحد أخطر الاضطرابات التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ.

يتسبب في توقف التنفس لثوانٍ طويلة، ما يؤدي لانخفاض الأكسجين وبالتالي إرهاق القلب.

يرتبط بانقطاع النفس انخفاض في الأكسجة وإجهاد عصبي يؤثر على القلب أثناء النوم.

ـ الصرع ومتلازمة :

أشارت أبحاث عالمية إلى أن مرضى الصرع قد يتعرضون لحالة تُعرف بـ الوفاة المفاجئة غير المبررة في الصرع (SUDEP).

تحدث غالبًا أثناء النوم نتيجة توقف التنفس أو عدم انتظام ضربات القلب بعد نوبة صرع ليلية.

ـ اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي:

بعض الاضطرابات العصبية قد تؤثر على مراكز التحكم في التنفس والنبض أثناء النوم.

يؤدي ذلك إلى خلل مفاجئ في وظائف الجسم الحيوية قد ينتهي بالوفاة.

ـ التفاعل بين عوامل القلب والتنفس معًا:

في عدة حالات يكون السبب مزيجًا من مشاكل في التنفس ليلًا مع ضعف أو خلل قلبي كامن، ما يؤدي إلى توقف مفاجئ للدورة الدموية.

الباحثون يؤكدون أن النوم العميق قد يخفي علامات الخطر ويجعل التدخل مستحيلًا.