مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

آية التيجي

تتساءل العديد من الحوامل عن مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل، خاصة أن هناك اعتقادًا شائعًا بأنه قد يسبب فتح الرحم أو يؤثر على ثبات الجنين. 

ما حقيقة مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل؟

وبالرغم من انتشار هذه المخاوف، كشفت دراسة، أن التمر يُعد من الأطعمة الآمنة عند تناوله باعتدال خلال الثلث الأول من الحمل. 

وكشف موقع WebMD   Healthline حقيقة تناول البلح ومدى خطورته، مع توضيح الحالات التي تستوجب الحذر، ومن أبرزها:
ـ البلح آمن للحامل :

وأفادت دراسة، أن التمر آمن خلال الحمل ولا توجد أدلة علمية على أنه يسبب ضررًا في الأشهر الأولى أو يزيد خطر الإجهاض عند تناوله بكميات معتدلة.

 وأشارت دراسة، إلى عدم وجود أي تأثير سلبي للتمر على الحمل في مراحله الثلاث، مؤكدًا أن المخاوف المنتشرة غير مدعومة علميًا.

الأبحاث التي تتناول تأثير البلح على تسهيل الولادة تتعلق فقط بنهاية الحمل، ولا تشير إلى تأثيره على الرحم في الأشهر الأولى.

الاعتقاد بأن البلح قد يسبب تقلصات مبكرة هو "شائعة" وليس له أساس علمي.

متى يجب الحذر عند تناول البلح في بداية الحمل؟

ـ في حالة الإصابة بالسكري أو سكري الحمل:

لأن البلح يحتوي على نسبة عالية من السكريات، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتقليل الكمية ومراقبة مستوى السكر.

ـ تناول كميات كبيرة من البلح:

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن

اضطرابات هضمية

ارتفاع نسبة السكر

زيادة السعرات الحرارية اليومية

ـ وجود حساسية من التمر:

يُعتبر أمرًا نادرًا، لكن الحساسية واردة عند بعض الأشخاص، ما يتطلب تجنب البلح فورًا عند ظهور أعراض غير طبيعية.

ـ التلوث أو سوء التخزين:

تناول بلح غير مغسول أو مُخزن بشكل خاطئ قد يعرض الحامل لمخاطر بكتيرية أو ملوثات، وهو ما يمثل خطرًا على الحمل في أي مرحلة.

لماذا ينتشر الاعتقاد بأن البلح خطر في أول الحمل؟

لأن البلح معروف بدوره في نهاية الحمل فقط، حيث يساعد على تهيئة الجسم للولادة.

البعض يخلط بين تأثيره في نهاية الحمل وبين بداية الحمل، رغم أن الدراسات لم تثبت أي ارتباط بينه وبين الإجهاض أو المخاض المبكر.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عند الإصابة بالسكري أو سكري الحمل

في حال زيادة الوزن بسرعة

عند ظهور أي أعراض حساسية

إذا كان البلح غير مضمون أو غير مغسول جيدًا

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

