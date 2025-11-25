قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
آية التيجي

يُعد سيلان الأنف من أكثر أعراض نزلات البرد إزعاجًا، وغالبًا ما يعتمد كثيرون على الأدوية لتخفيفه مؤقتًا، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على الاحتقان وإنتاج المخاط.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ووفقا لتقرير نشره موقع "هيلث شوتس" الهندي، أوضحت الدكتورة عائشة بارفين، استشارية التغذية، أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البرد بشكل طبيعي، بينما هناك أطعمة أخرى قد تزيد من حدة الأعراض وتُفاقم سيلان الأنف، وهي :

ـ الشوربة والمرق الدافئ:

تُعد الشوربة الساخنة، خاصة مرق الدجاج أو الخضار، من أفضل العلاجات الطبيعية لنزلات البرد، إذ تساعد السوائل الدافئة على تخفيف المخاط وتهدئة الحلق وتحسين تدفق الهواء في الأنف، كما تُحافظ على ترطيب الجسم.

ـ الزنجبيل:

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، مما يجعله فعالًا في تخفيف الاحتقان وتهدئة الممرات الأنفية وتقليل إنتاج المخاط. ويمكن تناوله طازجًا في الشاي أو الماء الدافئ للحصول على راحة فورية.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ـ حليب الكركم:

يُعتبر الكركم من أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات، كما أن حليب الكركم يعزز المناعة ويُساعد على تهدئة الجهاز التنفسي، مما يقلل من سيلان الأنف وأعراض البرد.

ـ الأطعمة الحارة (مثل الفلفل والوسابي):

تُسهم الأطعمة الحارة في فتح الممرات الأنفية مؤقتًا عن طريق تسييل المخاط، ولكن يُنصح باستخدامها باعتدال خاصةً لمن يعانون من ارتجاع المريء أو التهاب الحلق.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ـ الحمضيات:

الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون، تُعزز مناعة الجسم وتُساعد في مقاومة العدوى، كما أنها لا تزيد من المخاط كما يعتقد البعض، بل تساهم في تسريع الشفاء.

ـ العسل:

العسل مهدئ طبيعي ومضاد للبكتيريا، يُقلل تهيج الممرات الأنفية ويُساعد في تخفيف السعال عند تناوله مع الماء الدافئ أو الزنجبيل أو الكركم.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ منتجات الألبان (لبعض الأشخاص):

رغم فوائدها، قد تزيد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن من تكوين المخاط لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الأنفي.

ـ الأطعمة المقلية والدهنية:

الأطعمة الغنية بالدهون تُبطئ عملية الهضم وتزيد من الالتهاب العام في الجسم، ما يجعل الأعراض أكثر حدة ويزيد من الشعور بالخمول أثناء المرض.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ السكريات والحلويات:

الإفراط في تناول السكر يُضعف المناعة مؤقتًا ويُحفز الالتهابات، مما يؤدي إلى تأخير التعافي وزيادة إنتاج المخاط.

ـ المشروبات الباردة والآيس كريم:

تُسبب هذه المشروبات تهيّج الحلق لدى البعض، وتزيد من إنتاج المخاط، لذلك يُفضل الاعتماد على المشروبات الدافئة حتى تتحسن الحالة.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ الأطعمة المصنعة:

المكرونة سريعة التحضير والوجبات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة تُضعف المناعة وتُقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ـ الكافيين:

الكافيين يُسبب جفاف الجسم، ما يؤدي إلى زيادة لزوجة المخاط وصعوبة التخلص منه، لذا يُنصح بتقليل القهوة والمشروبات المنبهة أثناء البرد.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

نصيحة الخبراء

للتخفيف من سيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية، يُنصح بالإكثار من السوائل الدافئة، والنوم الكافي، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات C وD، مع تجنب الأطعمة المسببة للالتهاب والدهون الزائدة.

سيلان الأنف نزلات البرد احتقان الأنف الزنجبيل الكركم الأطعمة الحارة فيتامين سي العسل تجنب الأطعمة الدهنية علاج البرد طبيعيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد