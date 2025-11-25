أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

يُعد سيلان الأنف من أكثر أعراض نزلات البرد إزعاجًا، وغالبًا ما يعتمد كثيرون على الأدوية لتخفيفه مؤقتًا، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن النظام الغذائي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على الاحتقان وإنتاج المخاط.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ووفقا لتقرير نشره موقع "هيلث شوتس" الهندي، أوضحت الدكتورة عائشة بارفين، استشارية التغذية، أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البرد بشكل طبيعي، بينما هناك أطعمة أخرى قد تزيد من حدة الأعراض وتُفاقم سيلان الأنف، وهي :

ـ الشوربة والمرق الدافئ:

تُعد الشوربة الساخنة، خاصة مرق الدجاج أو الخضار، من أفضل العلاجات الطبيعية لنزلات البرد، إذ تساعد السوائل الدافئة على تخفيف المخاط وتهدئة الحلق وتحسين تدفق الهواء في الأنف، كما تُحافظ على ترطيب الجسم.

ـ الزنجبيل:

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، مما يجعله فعالًا في تخفيف الاحتقان وتهدئة الممرات الأنفية وتقليل إنتاج المخاط. ويمكن تناوله طازجًا في الشاي أو الماء الدافئ للحصول على راحة فورية.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ـ حليب الكركم:

يُعتبر الكركم من أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات، كما أن حليب الكركم يعزز المناعة ويُساعد على تهدئة الجهاز التنفسي، مما يقلل من سيلان الأنف وأعراض البرد.

ـ الأطعمة الحارة (مثل الفلفل والوسابي):

تُسهم الأطعمة الحارة في فتح الممرات الأنفية مؤقتًا عن طريق تسييل المخاط، ولكن يُنصح باستخدامها باعتدال خاصةً لمن يعانون من ارتجاع المريء أو التهاب الحلق.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

ـ الحمضيات:

الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون، تُعزز مناعة الجسم وتُساعد في مقاومة العدوى، كما أنها لا تزيد من المخاط كما يعتقد البعض، بل تساهم في تسريع الشفاء.

ـ العسل:

العسل مهدئ طبيعي ومضاد للبكتيريا، يُقلل تهيج الممرات الأنفية ويُساعد في تخفيف السعال عند تناوله مع الماء الدافئ أو الزنجبيل أو الكركم.

أطعمة يُنصح بتناولها أثناء نزلات البرد

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ منتجات الألبان (لبعض الأشخاص):

رغم فوائدها، قد تزيد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن من تكوين المخاط لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتقان الأنفي.

ـ الأطعمة المقلية والدهنية:

الأطعمة الغنية بالدهون تُبطئ عملية الهضم وتزيد من الالتهاب العام في الجسم، ما يجعل الأعراض أكثر حدة ويزيد من الشعور بالخمول أثناء المرض.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ السكريات والحلويات:

الإفراط في تناول السكر يُضعف المناعة مؤقتًا ويُحفز الالتهابات، مما يؤدي إلى تأخير التعافي وزيادة إنتاج المخاط.

ـ المشروبات الباردة والآيس كريم:

تُسبب هذه المشروبات تهيّج الحلق لدى البعض، وتزيد من إنتاج المخاط، لذلك يُفضل الاعتماد على المشروبات الدافئة حتى تتحسن الحالة.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

ـ الأطعمة المصنعة:

المكرونة سريعة التحضير والوجبات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة تُضعف المناعة وتُقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

ـ الكافيين:

الكافيين يُسبب جفاف الجسم، ما يؤدي إلى زيادة لزوجة المخاط وصعوبة التخلص منه، لذا يُنصح بتقليل القهوة والمشروبات المنبهة أثناء البرد.

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد

نصيحة الخبراء

للتخفيف من سيلان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية، يُنصح بالإكثار من السوائل الدافئة، والنوم الكافي، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات C وD، مع تجنب الأطعمة المسببة للالتهاب والدهون الزائدة.