هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
بالصور

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
آية التيجي

كشف عدد من الدراسات الحديثة عن فوائد غير متوقعة لتناول الفلفل خاصة الفلفل الحار يوميًا أو بانتظام، إذ أظهرت النتائج ارتباطه بخفض خطر الوفاة، وتعزيز صحة القلب، وتحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون. 

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

وتُعزى هذه الفوائد بشكل أساسي إلى مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، والذي يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات ودعم وظائف الجسم الحيوية، ومن أبرز الفوائد ما يلي :

ـ تقليل خطر الوفاة وزيادة طول العمر:

ربطت دراسات وبائية بين تناول الفلفل الحار يوميًا وانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بمن يتناولونه أقل من مرة أسبوعيًا.

هذه النتائج ظهرت بوضوح في دراسة “China Kadoorie Biobank”، التي تابعت مئات الآلاف من المشاركين.

ـ تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

الكابسيسين يقوم بتنشيط مستقبل TRPV1 الذي يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.

وأكدت دراسات منشورة في BMJ أن تناول الفلفل بانتظام يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب الإقفارية.

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ـ تنشيط عملية الأيض وزيادة حرق الدهون

الكابسيسين يساعد على رفع حرارة الجسم الداخلية عبر “الثيرموچينيسيس”، ما يساعد على زيادة معدلات حرق الدهون.

واكدت دراسات أخرى أن الفلفل يقلل تراكم الدهون في الكبد ويمنع السمنة.

ـ مقاومة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي

الفلفل الحار غني بمضادات الأكسدة، ما يجعله قادرًا على مكافحة الالتهابات المزمنة.

وأشارت بعض الأبحاث، إلى دوره في حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ـ تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم السكر

الكابسيسين قد يعزز إفراز هرمون GLP-1 المسؤول عن تنظيم السكر والشهية.

وربطت الدراسات بين تناول الفلفل وتحسّن في مستوى الجلوكوز والأنسولين.

ـ دعم صحة الشرايين والكوليسترول

بعض التجارب العلمية أظهرت أن الفلفل قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مرونة الشرايين.

كما وُجد أنه يقلل تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية.

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

تحذيرات مهمة عند تناول الفلفل المقلي

الإفراط في تناول الفلفل قد يسبب تهيّجًا للمعدة، خاصة لمن يعانون من القرحة أو ارتجاع المريء.

وحذرت بعض الدراسات من الاستهلاك المفرط جدًا، لذلك يُنصح دائمًا بالاعتدال.

فوائد الفلفل المقلي الفلفل الحار الكابسيسين صحة القلب حرق الدهون فقدان الوزن طول العمر أطعمة صحية

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

الانتخابات في السيدة زينب

ساعة على انتهاء التصويت.. لجان السيدة زينب تواصل استقبال الناخبين

مجلس الشيوخ

عمر الغنيمي: وعي المصريين يسقط ادعاءات الإخوان ويُفشل حملاتهم ضد الانتخابات

تامر الحبال، قيادي بحزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: شائعات الإخوان لم تُفلح في تشويه المشهد الانتخابي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

