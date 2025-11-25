يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

كشف عدد من الدراسات الحديثة عن فوائد غير متوقعة لتناول الفلفل خاصة الفلفل الحار يوميًا أو بانتظام، إذ أظهرت النتائج ارتباطه بخفض خطر الوفاة، وتعزيز صحة القلب، وتحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

وتُعزى هذه الفوائد بشكل أساسي إلى مركب الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، والذي يلعب دورًا مهمًا في مكافحة الالتهابات ودعم وظائف الجسم الحيوية، ومن أبرز الفوائد ما يلي :

ـ تقليل خطر الوفاة وزيادة طول العمر:

ربطت دراسات وبائية بين تناول الفلفل الحار يوميًا وانخفاض خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بمن يتناولونه أقل من مرة أسبوعيًا.

هذه النتائج ظهرت بوضوح في دراسة “China Kadoorie Biobank”، التي تابعت مئات الآلاف من المشاركين.

ـ تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

الكابسيسين يقوم بتنشيط مستقبل TRPV1 الذي يساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.

وأكدت دراسات منشورة في BMJ أن تناول الفلفل بانتظام يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب الإقفارية.

ـ تنشيط عملية الأيض وزيادة حرق الدهون

الكابسيسين يساعد على رفع حرارة الجسم الداخلية عبر “الثيرموچينيسيس”، ما يساعد على زيادة معدلات حرق الدهون.

واكدت دراسات أخرى أن الفلفل يقلل تراكم الدهون في الكبد ويمنع السمنة.

ـ مقاومة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي

الفلفل الحار غني بمضادات الأكسدة، ما يجعله قادرًا على مكافحة الالتهابات المزمنة.

وأشارت بعض الأبحاث، إلى دوره في حماية الخلايا من التلف التأكسدي.

ـ تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم السكر

الكابسيسين قد يعزز إفراز هرمون GLP-1 المسؤول عن تنظيم السكر والشهية.

وربطت الدراسات بين تناول الفلفل وتحسّن في مستوى الجلوكوز والأنسولين.

ـ دعم صحة الشرايين والكوليسترول

بعض التجارب العلمية أظهرت أن الفلفل قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مرونة الشرايين.

كما وُجد أنه يقلل تراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية.

تحذيرات مهمة عند تناول الفلفل المقلي

الإفراط في تناول الفلفل قد يسبب تهيّجًا للمعدة، خاصة لمن يعانون من القرحة أو ارتجاع المريء.

وحذرت بعض الدراسات من الاستهلاك المفرط جدًا، لذلك يُنصح دائمًا بالاعتدال.