فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
ديني

مفتي الجمهورية ينعى هدى درويش عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقا بالزقازيق

أحمد سعيد

نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، د. هدى درويش، عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقًا جامعة الزقازيق، التي فارقت الحياة إلى جوار رب كريم بعد مسيرة علمية وأكاديمية مشرفة، قدَّمت خلالها علمًا نافعًا وجهدًا مخلصًا في خدمة العلم والارتقاء بالعمل الأكاديمي.

مفتي الجمهورية ينعى الدكتورة هدى درويش عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقًا

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، وتلامذتها ومحبيها، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يغفر لها، وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مختتما ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

