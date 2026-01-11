مفتي الجمهورية ينعى هدى درويش عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقا بالزقازيق

نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، د. هدى درويش، عميد كلية الدراسات الآسيوية سابقًا جامعة الزقازيق، التي فارقت الحياة إلى جوار رب كريم بعد مسيرة علمية وأكاديمية مشرفة، قدَّمت خلالها علمًا نافعًا وجهدًا مخلصًا في خدمة العلم والارتقاء بالعمل الأكاديمي.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة الكريمة، وتلامذتها ومحبيها، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يغفر لها، وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتها، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مختتما ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.