مفتي الجمهورية يهنئ الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي بتعيينها عضوًا بمجلس النواب

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر، فرع البنات بالقاهرة، بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينها عضوًا بمجلس النواب؛ تقديرًا لجهودها العلمية المتميزة وإسهاماتها البارزة في المجال الطبي والأكاديمي، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في خدمة العلم والوطن.

افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر صباحَا.

ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث غدا الإثنين و يتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٦ بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث.

ويعقد المجلس جلسته الافتتاحية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تتضمن الجلسة الافتتاحية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، يعقبها أداء اليمين الدستورية، ثم الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، دون جواز مناقشة أي موضوعات أخرى قبل انتخاب رئيس المجلس.

وعقب انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، ويدعو إلى تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، إيذانًا بانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

