قبرص تفعل خطة الطوارئ لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط

أعلن وزير خارجية قبرص، قسطنطينوس كومبوس، عن تفعيل خطط الطوارئ لإجلاء رعايا الدول الأخرى من المنطقة، بعد ساعات من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وقال وزير خارجية قبرص في بيان صحفي: "نحن نتابع عن كثب التطورات في المنطقة، ونبقى على اتصال دائم مع بعثاتنا الدبلوماسية على الأرض"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "في ضوء هذا الوضع، تم تفعيل الخطة الوطنية الخاصة "إستيا". "إستيا" هي خطة عمل الطوارئ لوزارة الخارجية، والتي تُمكّن من الإجلاء الآمن لرعايا الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى من مناطق الأزمات المجاورة في الشرق الأوسط عبر قبرص".

وأكد أن الحكومة ستستجيب للتطورات فور حدوثها.

وبما أن قبرص، التي تقع على بُعد أقل من ساعة من ساحل لبنان، لطالما كانت ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، حيث تُستخدم مرافق مطار لارنكا لإجلاء آلاف الأشخاص من الشرق الأوسط عند اندلاع النزاعات.