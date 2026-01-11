الإفتاء: ليلة الإسراء والمعراج تبدأ من مغرب الخميس وتنتهي فجر الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن ليلة الجمعة القادمة هي ليلة الإسراء والمعراج.

وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع مغرب يوم الخميس 26 رجب الموافق 15 / 1 / 2026م،

وتنتهي مع فجر يوم الجمعة 27 رجب الموافق 16 / 1 / 2026م.

هل يجوز صوم الإسراء والمعراج احتفالا بتلك المعجزة على رسول الله؟

قالت دار الإفتاء المصرية، انه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بأنَّ اللهَ منَّ على رسولنا صلَّى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبنزول فرض الصلوات الخمس.

هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج ؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات ومن أفضل الطاعات الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع الصيام، فعليه بإطعام الطعام، ومن لم يستطع فيخرج الصدقة، كلها طاعات يحبها الله تعالى.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لم يرد نصا صريحا فى السنة النبوية المطهرة يوضح بأن صيام يوم الإسراء والمعراج كان سنة عن رسول الله، مضيفًا أن المشهور بين العلماء أن المسلمين يحتفلون بالإسراء والمعراج ليلة 27 من شهر رجب.

وأوضح «عامر» في تصريح له، أن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم الذى يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب كاملًا لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يصم شهرًا كاملًا سوى شهر رمضان المبارك.

أفضل الأعمال لإحياء ليلة الإسراء والمعراج 2026

إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالأعمال الصالحة الآتية من الأمور المستحبة على كل مسلم في هذه الذكرى المباركة ومن أفضل الأعمال الصالحة:

الصيام ويعد صيام التطوع في هذه المناسبة تعبيرا عن الفرح بالمناسبة وشكرا لله على نعمه العظيمة مع التأكيد على أنه صيام مستحب وليس واجبا.

الصدقة من خلال إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين وإدخال السرور على قلوبهم لما في ذلك من أجر عظيم.

الدعاء والاستغفار مع الإكثار من التضرع إلى الله وسؤاله من خير الدنيا والآخرة خاصة في أوقات الإجابة.

الصلاة وقيام الليل لما فيهما من قرب عظيم إلى الله وتجديد للعهد مع الصلاة التي فرضت في هذه الليلة المباركة.

ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- لما لذلك من أثر في طمأنينة القلوب.

قضاء حوائج الناس والسعي في الخير لما فيه من تعزيز معاني التكافل والإحسان بين أفراد المجتمع.