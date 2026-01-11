قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
ديني

دعاء الفجر مستجاب.. توضأ وقف بين يدي الله وردد هذه الكلمات

عبد الرحمن محمد

دعاء الفجر مستجاب.. حين يبزغ أول خيط من نور الصباح، وتخفت ضوضاء الدنيا، ويقف القلب بين يدي الله في لحظة صفاء نادرة، يكون وقت الفجر من أعظم الأوقات التي تُرجى فيها الإجابة وتُفتح فيها أبواب الرحمة. 

في هذا التوقيت المبارك، تتنزل السكينة على القلوب، وتعلو الأرواح بالقرب من الخالق، ويصبح الدعاء أكثر حضورًا وتأثيرًا، لأن الفجر وقت اصطفاء إلهي، تُكتب فيه الأقدار وتُوزع فيه الأرزاق وتُقبل فيه المناجاة من عباده الصادقين.

 ولذلك كان دعاء الفجر من أحب الأعمال إلى الله، ومن أكثرها بركة في حياة المسلم.

وقد أجمع العلماء على استحباب الإكثار من الذكر والدعاء بعد الصلاة، واستدلوا على ذلك بأحاديث صحيحة كثيرة وردت عن النبي ﷺ. فقد روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أيّ الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات». 

كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير». 

وهذه الأحاديث تؤكد عظمة هذا الوقت، ومكانة الدعاء بعد الصلوات، وخاصة في صلاة الفجر.

والدعاء هو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو اعتراف بالافتقار، وتسليم بالأمر، ولجوء صادق إلى الله في كل وقت، لكن يبقى للفجر خصوصية مختلفة، حيث يقف العبد رافعًا يديه طالبًا من ربه الصحة والرزق والفرج والقبول، في لحظة تتجلى فيها الرحمة ويقوى فيها الرجاء، لذلك يحرص المؤمنون على ترديد دعاء الفجر قبل الصلاة وبعدها.

اللهم نسألك في فجر هذا اليوم أن تيسر لنا شؤوننا، وتشرح صدورنا، وترزقنا القبول والرضا والتوفيق والسداد، فأنت أعلم بنا من أنفسنا، فوجهنا لما تحبه لنا وترضاه.

اللهم اجعل لنا حظًا في وفرة الأرزاق، وسهولة الأحوال، وقضاء الحاجات، وقبول الدعوات، ولطفك بقلوبنا وأيامنا وأحوالنا، وتولَّنا بسعة كرمك وعظيم فضلك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم مع فجر هذا اليوم بدّل حالنا إلى أحسن حال، وسخّر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب مع إشراقة هذا الفجر افتح لنا أبواب الخير في كل شأن، فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسّم الأرزاق اقسم لنا في هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسير أمورنا، وامنحنا في يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية الكاملة.

اللهم إني فوّضت أمري إليك فأنت خير من يُتوكل عليه، وتولى تدبير شأني فإني لا أحسن التدبير، وافتح لي أبواب رزقك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعل في هذا الفجر فرجًا لكل صابر، وشفاءً لكل مريض، وإجابة لكل دعاء، ورحمة لكل أموات المسلمين، إنك على كل شيء قدير.

يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تجعلنا بعده محتاجين إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزق كل مهموم فرجًا، وكل معسر يسرًا، وكل محروم ذرية صالحة، وكل مديون سدادًا لدينه، وكل حزين فرحًا، وكل مرضانا شفاءً، وكل موتانا رحمة.

