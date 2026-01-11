دعاء الفجر مستجاب.. توضأ وقف بين يدي الله وردد هذه الكلمات

دعاء الفجر مستجاب.. حين يبزغ أول خيط من نور الصباح، وتخفت ضوضاء الدنيا، ويقف القلب بين يدي الله في لحظة صفاء نادرة، يكون وقت الفجر من أعظم الأوقات التي تُرجى فيها الإجابة وتُفتح فيها أبواب الرحمة.

في هذا التوقيت المبارك، تتنزل السكينة على القلوب، وتعلو الأرواح بالقرب من الخالق، ويصبح الدعاء أكثر حضورًا وتأثيرًا، لأن الفجر وقت اصطفاء إلهي، تُكتب فيه الأقدار وتُوزع فيه الأرزاق وتُقبل فيه المناجاة من عباده الصادقين.

ولذلك كان دعاء الفجر من أحب الأعمال إلى الله، ومن أكثرها بركة في حياة المسلم.

وقد أجمع العلماء على استحباب الإكثار من الذكر والدعاء بعد الصلاة، واستدلوا على ذلك بأحاديث صحيحة كثيرة وردت عن النبي ﷺ. فقد روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله ﷺ: أيّ الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات».

كما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله ﷺ بالتكبير».

وهذه الأحاديث تؤكد عظمة هذا الوقت، ومكانة الدعاء بعد الصلوات، وخاصة في صلاة الفجر.

والدعاء هو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فهو اعتراف بالافتقار، وتسليم بالأمر، ولجوء صادق إلى الله في كل وقت، لكن يبقى للفجر خصوصية مختلفة، حيث يقف العبد رافعًا يديه طالبًا من ربه الصحة والرزق والفرج والقبول، في لحظة تتجلى فيها الرحمة ويقوى فيها الرجاء، لذلك يحرص المؤمنون على ترديد دعاء الفجر قبل الصلاة وبعدها.

دعاء الفجر مستجاب

اللهم نسألك في فجر هذا اليوم أن تيسر لنا شؤوننا، وتشرح صدورنا، وترزقنا القبول والرضا والتوفيق والسداد، فأنت أعلم بنا من أنفسنا، فوجهنا لما تحبه لنا وترضاه.

اللهم اجعل لنا حظًا في وفرة الأرزاق، وسهولة الأحوال، وقضاء الحاجات، وقبول الدعوات، ولطفك بقلوبنا وأيامنا وأحوالنا، وتولَّنا بسعة كرمك وعظيم فضلك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم مع فجر هذا اليوم بدّل حالنا إلى أحسن حال، وسخّر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب مع إشراقة هذا الفجر افتح لنا أبواب الخير في كل شأن، فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسّم الأرزاق اقسم لنا في هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسير أمورنا، وامنحنا في يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية الكاملة.

اللهم إني فوّضت أمري إليك فأنت خير من يُتوكل عليه، وتولى تدبير شأني فإني لا أحسن التدبير، وافتح لي أبواب رزقك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعل في هذا الفجر فرجًا لكل صابر، وشفاءً لكل مريض، وإجابة لكل دعاء، ورحمة لكل أموات المسلمين، إنك على كل شيء قدير.

يا رب في فجر هذا اليوم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تجعلنا بعده محتاجين إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزق كل مهموم فرجًا، وكل معسر يسرًا، وكل محروم ذرية صالحة، وكل مديون سدادًا لدينه، وكل حزين فرحًا، وكل مرضانا شفاءً، وكل موتانا رحمة.