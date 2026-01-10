دعاء القنوت في صلاة الفجر.. كلمات للتذلل والخشوع بين يدي الله

دعاء القنوت في صلاة الفجر ، كلمة القنوت تعني الطاعة والخشوع، ويكون دعاء القنوت في صلاة الصبح وفي صلاة الوتر، وقال تعالى في كتابه الكريم "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، ودعاء القنوت في صلاة الفجر للتذلل والخشوع بين يدي الله وكان عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- يقول في دعاء القنوت.

اللهُمَّ اغفِر لنا وللمُؤمنينَ والمؤمناتِ والمسلِمينَ والمسلِماتِ وألِّف بينَ قلوبِهم وأصلِح ذاتَ بينِهِم وانصُرهُم علَى عدوِّكَ وعدُوِّهِم اللهُمَّ العَن كفرَةَ أهلِ الكتابِ الَّذينَ يصدُّونَ عَن سبيلِكَ ويُكذِّبونَ رُسُلكَ ويقاتِلونَ أولياءكَ اللهُمَّ خالِف بينَ كلمَتِهِم وزَلزِلْ أقدامَهُم وأنزِلْ بِهِم بأسَكَ الَّذي لا تَرُدَّهُ عنِ القَومِ المُجرِمينَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اللهُمَّ إنَّا نَستعينُكَ ونستغفِرُكَ ونُثني عليكَ ولا نَكفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ مَن يفجُرُكَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ اللهُمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ ولكَ نسعَى ونحفِدُ نَخشَى عذابَكَ الجِدَّ ونَرجو رحمتَكَ إنَّ عذابَكَ بالكُفَّارِ مُلحِقٌ، ونقول في دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يلي.

وفي دعاء القنوت ورد جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ" صحيح مسلم.

-اللهم إني أصبحت منك في عافية، وستر، وفضل، فتمم لي فضلك بتفريج همي، وتنفيس كربتي، اللهم فرج همي وغمي، واشرح صدري يا رحمن يا رحيم.

- اللهم إنك عليم بحالي غني عن سؤالي، اللهم لا تدع الهموم تثقل كاهلي وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء، الله اجعل الفرج قريبًا، وبشرني به يا رب العالمين.

- اللهم يا من أجبت نوح إذ دعاك، وكشفت الضر عن أيوب إذ ناداك، اللهم اكشف عني الهم والغم وابعد عني الحزن واليأس، اللهم فرّج همي وأدخل الفرح والسرور إلى قلبي.

-اللهم يا من كشفت الضرّ عن أيوب، ورددت يوسف بعد غياب إلى يعقوب، فرّج همي وغمي، وعجل لي في الفرج؛ فإنك عليمٌ بحالي غني عن سؤالي.

-اللهـم أحـسِـن عاقبتنا في الأمـور كلـها .. وأجـرِنا من خِـزي الدنيا وعـذاب الآخـرة .. اللهـم اٍنا نسألك اٍيمانـًا كاملاً .. ويقـينـًا صادقـًا .. وقـلبًا خاشعًا ..ولسانًا ذاكرًا ..وتوبة نصوحة .. وتوبة قبل الموت .. وراحة عند الموت .. والعـفـو عـند الحساب .. ونسألك الجنةَ ونعـيمَها .. ونعـوذ بك من النار .. يارب العـالمين.

كما نقول في دعاء القنوت في صلاة الفجر اللَّهُمَّ إنِّي أَعوذُ برِضاكَ من سَخَطِكَ، وأَعوذُ بمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وأَعوذُ بكَ منكَ، لا أُحْصي ثناءً عليكَ، أنتَ كما أَثنَيْتَ على نفْسِكَ".

ذكر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يقولُ في آخِرِ وِتْرِه دعاء القنوت أخرجه أبو داوود، ولهذه الصيغة من دعاء القنوت الصحيح فضل كبير حيث كان رسول الله ﷺ يردده في قنوته لما فيه من إثبات صفتي الرضا والسخط عند الله تعالى والتعوذ بالرضا من السخط، والتوسل بالرحمة من العقوبة.

"اللهمَّ إنّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كلَّهُ ونشكرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ من يفجرُكَ اللهمَّ إيّاكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونسجُدُ وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكفارِ مُلْحِقٌ إلا أنَّ الخُزاعيَّ قال ونُثْنِي عليكَ ولا نَكْفُرُكَ ونَخشى عذابَكَ الجِدَّ". وهو دعاء القنوت المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه عنه عبد الرحمن بن أبزى أنه كان يدعوه في قنوت الصلاة، ويحمل هذا الدعاء طلب الفرج والمغفرة معاً من الله عز وجل إضافةً إلى الثناء على الله والإخلاص بالعبادة، لهذا السبب يردد هذا الدعاء في النوازل.

اللهم اغـفـر لجميع موتى المسلمين، الذين شهـِـدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهم اغـفر لهُم وارحمهُم وعافهم وأعـفـو عنهم، واكرِم نـُزلَهم، ووسِّع مـُدخلهم، واغـسلهم بالماء والثـلج والبـَرَد، ونقـّهم ما ينقى الثوب الأبيض من الدّنس، وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اٍليه، تحت الجنادل والتراب وحـدنا.

دعاء القنوت الصحيح مكتوب

دعاء القنوت الصحيح مكتوب، هو من أفضل الأدعية، وورد دعاء القنوت فيه الكثير من الروايات ، هناك من العلماء من يقول على دعاء القنوت في صلاة التراويح وهو مستحب وهناك من يقول دعاء القنوت على الوتر في شهر رمضان، أو الدعاء الذي نقوله قبل الركوع في الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، وهو دعاء طويل مستحب يجلب للمسلم الخير ويقربه إلى الله عز وجل، ونعرض في السطور التالية ما نقوله في دعاء القنوت الصحيح مكتوب.

-اللـهم اٍنا نسألـُك موجباتِ رحمتـِك .. وعـزائمَ مغـفرتك .. والغـنيمةَ من كل بـِر .. والسلامة من كل اٍثم .. والفوزَ بالجنة.. والنجاة من النـار .. يا ذا الجلال والاكـرام.

-اللهم اغـفـر لنا ذنوبنا .. ووسـّع لنا خُـلُــقـنا .. وطيّب لنا كسـبنا .. وقنـِّعـنا بما رزقـتنا .. ولا تـذهِب قـلوبـَـنا اٍلى شيء ٍ صرفـتَـه عـنـّـا.

-اللـهُم اٍنا نعـوذ بك أن نَضِـل أو نـُضَـل .. أو نَـزِل أو نُــزَل .. أو نَجهـل أو يُجهَل علينا .. أو نظـلِم أو نـُـظـلم .

-اللـهم اغـفر لنا خطيئاتنا وجهـلنا واسرافـنا في أمرنا اللهم اغـفر لنا جـِدنا وهـزلنا وخطـأنا وعمدنا وكـل ذلك عـندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

-دعاء القنوت الصحيح مكتوب أيضا فيه اللهم انا نعـوذ بمعافاتك من عـقـوبتك ونعـوذ برضاك من سخـَطِــك ونعـوذ بك منك اللهم لا نـُحصي ثناءً عـليك - ولو حرصنا - أنت كما أثنيتَ عـلى نفسك

-اللهم انك تعـلم سرنا وعلانيتنا .. فأقـبل معـذرتنا وتعـلم حاجتنا .. فاعـطِـنا سؤالنا ..وتعـلم ما في في نفـوسنا .. فاغـفِـر لنا ذنوبنا.اللهم اغـفـر لنا ذنـبنا .. واخسِيء شيطـاننا .. وفـُـك رهـاننا .. وثـقـّـل ميزاننا .. واجعـلنا في النديّ الأعـلى

-اللهم انا نسألك اٍيمانا يباشر قـلوبَـنا .. ويـقـينـًا صادقـاً حتى نعـلم وانه لن يصيبنا الا ماكتبته عـلينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجـلال والاكـرام

اللهم اكتب لي التوفيق، والسداد، والنجاح في أمري كله يارب العالمين. اللهم اكتب لي النجاح، والفوز، والفلاح، والتوفيق، اللهم ارزقني أرفع الدرجات وأعلى المنازل، اللهم ارفع قدري في الدنيا والآخرة. اللهم أعني في أمري، ووفقني لكل خير، واصرف عني كل شر.

دعاء القنوت

نقول في دعاء القنوت ما نشاء من أدعية اللهم وفقني واجعلني من الناجحين، اللهم أبعد عني الفشل والرسوب والخيبة، وأنعم علي بالتوفيق، والنجاح، والتفوق في دنياك وآخرتك، إنك خير معين يا قوي يا متين.

اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير.

-اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك. اللهم يسر لي كل خير، واصرف عني كل شر، اللهم قدر لي الخير حيثما يكون ورضني به يارب العالمين. اللهم إنّي أمري بين يديك، وأنت أعلم بما في نفسي

-اللهم يسر لي كل عسير. اللهم اجعل أمري سهلًا يسيرًا قريبًا، ولا تجعله صعبًا عسيرًا، فإنك على كل شيء قدير وأنت بالدعاء جدير.

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

- اللهم إني أعـوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.

-اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون وسيء الاسقام.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعِز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.