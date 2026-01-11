مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب

هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عضو الهيئة الاستشارية لمفتي الجمهورية، بمناسبة تعيينه عضوًا بمجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وخدمة قضايا الوطن.

وأعرب مفتي الجمهورية عن بالغ تقديره للقيادة السياسية الحكيمة، على هذه الثقة الغالية التي تعكس إيمان الدولة بدور العلماء، وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية، ومن بينهم علماء دار الإفتاء المصرية، للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة البناء والتشريع، وتعزيز قيم الوعي والانتماء، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية الحديثة.

ودعا مفتي الجمهورية، الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأن يحفظ بلدنا آمنةً مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.