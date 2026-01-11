قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: مشروعات جديدة بمنطقة قناة السويس تدعم الاستثمار وتوفر فرص العمل

محمد الحمصاني
محمد الحمصاني
رنا عبد الرحمن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجولة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عكست حجم الجهود المبذولة لتحويل المنطقة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، من خلال افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات حيوية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا ناجحًا لقدرة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب استثمارات نوعية، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الصناعات التحويلية التي تُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المصانع التي تم افتتاحها مؤخرًا من المتوقع أن توفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم سوق العمل وخلق فرص حقيقية للشباب، لافتًا إلى أن ما يقرب من 70% من إنتاج هذه المصانع موجه للتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعة، والعمل على توطين مختلف الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية.

وفي السياق ذاته، أكد الحمصاني أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لتسهيل عمليات التصدير، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، بهدف رفع معدلات الصادرات المصرية، التي سجلت نحو 145 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة لدعم النمو الاقتصادي.

وشدد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الاستثمارية في مصر تعمل بشكل متكامل، وتستهدف تقديم المزيد من التيسيرات والدعم للمستثمرين، بما يحقق التنمية الوطنية الشاملة ويعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.

الطاقة المتجددة متحدث الوزراء تطوير البنية التحتية اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد