منتخب مصر يهزم سلوفاكيا في ختام وديات بطولة إسبانيا الدولية لليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 39-30 في ختام وديات بطولة إسبانيا الدولية الودية التي يخوضها المنتخب حتى اليوم 11 يناير 2026.

ولعب منتخب مصر لكرة اليد مواجهات الدورة الودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم البرتغال وإيران، حيث فاز المنتخب على إيران 43-24، بعدما تعادل مع البرتغال 31-31، يوم الخميس.

ضمت قائمة اللاعبين كل من: محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ويحيى خالد ومهاب عبد الحق ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا وأكرم يسرى ومحمد عماد أوكا وعلى زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صالح وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبد العزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.