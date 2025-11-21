قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
آية التيجي

أثار الدكتور عماد سلامة، أخصائي التغذية العلاجية، جدلًا كبيرًا، بعد كشفه مجموعة من الأخطاء الشائعة في قياس ضغط الدم التي قد تؤدي إلى تشخيصات غير دقيقة، وبالتالي وصف أدوية لا يحتاجها المريض من الأساس. 

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

أوضح عماد سلامة عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الحالات تم تشخيصها بارتفاع الضغط فقط بسبب طريقة القياس الخاطئة سواء من الشخص نفسه أو من يقوم بقياسه دون معرفة دقيقة بقواعد القياس الصحيحة.

كشف الدكتور عماد سلامة أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن تجنبها لضمان قراءة صحيحة وآمنة، ومن أبرزها ما يلي :

أولًا: أخطاء متعلقة بالجهاز نفسه

- اختيار رباط الذراع غير المناسب:

الرباط الضيق يعطي قراءة أعلى من الحقيقة، والواسع يعطي قراءة أقل.

الحل: اختيار قياس الرباط المناسب بعد قياس محيط الذراع.

- وضع رباط الذراع في المكان الخاطئ:

يجب وضعه أعلى الكوع بـ2–3 سم مع توجيه السهم نحو الشريان العضدي.

أي ميل أو لفة خاطئة قد يغيّر القراءة حتى 10 درجات.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

- قياس الضغط فوق الملابس:

القياس فوق القميص أو الجاكيت يغيّر دقة القراءات من 10 إلى 40 درجة.

يجب وضع الرباط على الجلد مباشرة.

- عدم وضع الذراع في مستوى القلب:

الذراع المنخفض يرفع القراءة، والمرتفع يخفضها.

كل فرق 2 سم في الارتفاع = فرق 2 درجة في القراءة.

- الاعتماد على جهاز المعصم:

أجهزة المعصم أقل دقة بسبب حساسية الشرايين في المعصم.

يوصى باستخدام جهاز الذراع وفق توصيات جمعيات القلب العالمية.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

ثانيًا: أخطاء تتعلق بوضعية الجسم والسلوك

- القياس بعد مجهود أو توتر:

المجهود البدني أو العصبية يرفعان الضغط مؤقتًا.

يجب الانتظار 5–10 دقائق قبل القياس.

- القياس بعد القهوة أو السجائر أو الأكل:

الكافيين والنيكوتين يرفعان الضغط، والأكل قد يخفضه قليلًا.

ينصح بالانتظار 30 دقيقة قبل القياس.

- القياس أثناء الوقوف:

يعطي قراءة أقل بـ5–10 درجات.

الوضع الصحيح: الجلوس مع ثبات القدمين على الأرض.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

- تشابك الساقين أو عدم دعم الظهر:

تشابك الساقين يرفع الضغط 5–8 درجات.

يجب الجلوس وظهرك مسنود وقدماك على الأرض.

- الكلام أو الحركة أثناء القياس:

الكلام والحركة قد يرفعان القراءة 10–15 درجة.

يجب الثبات التام والصمت حتى انتهاء الجهاز.

- القياس مرة واحدة فقط:

أكبر خطأ شائع، فالضغط يختلف حسب الحالة النفسية والمجهود.

التوصيات: قياس مرتين يوميًا لمدة 3–4 أيام وأخذ المتوسط.

في المرة الأولى يجب القياس في الذراعين واختيار الأعلى دائمًا.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن "قياس الضغط ليس رقمًا عابرًا"، بل عملية دقيقة قد تتسبب أي خطأ بسيط فيها في تغيير التشخيص بالكامل، مما قد يدفع بعض المرضى لاستخدام أدوية بدون داعٍ.

قياس ضغط الدم أخطاء قياس الضغط دقة أجهزة الضغط دكتور عماد سلامة نصائح طبية تجنب التشخيص الخاطئ علاج الضغط

