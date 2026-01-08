قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد وفاة ابن فيروز الأصغر.. تفاصيل معاناة هلي الرحباني قبل رحيله

فيروز وابنها الأصغر
فيروز وابنها الأصغر

خيم الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الإبن الثاني والأصغر للفنانة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس، بعد خمسة أشهر من وفاة ابنها الأول الفنان زياد الرحباني، لتتراكم الأحزان حول جارة القمر فيروز. 

وجاءت وفاة ابن فيروز -هلي الرحباني- بعد معاناة طويلة مع فكان من ذوي الهمم ويعاني من إعاقات ذهنية ولكن فيروز كرّست له اهتمامًا خاصًا لتعطي له رعاية يحتاجها. 

وفاة ابن فيروز

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن وفاة الابن الأصغر للفنانة الكبيرة فيروز «هلي الرحباني» اليوم الخميس 8 يناير، ولم تكشف تفاصيل الوفاة. 

ولم تكشف وسائل الإعلام، عن تفاصيل وفاة ابن الفنانة فيروز، أو موعد الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن. 

أبناء فيروز

وفي وقت سابق، نشرت ريما الرحباني صورة لوالدتها الفنانة الكبيرة فيروز في أحدث ظهور لها برفقة نجليها هلي وزياد الرحباني .

وعلقت ريما علي الصورة قائلة : فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي) الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة

كنيسة السيّدة - المحيدثة - بكفيا كنيسة العاصي القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني(إختي) مع الصديق الأبونا ملحم ب آيفون ريما طبعاً. 

وتابعت : مش من زمان كتير فهمت إشيا كتيرة..أسئلة كتير كنت إطرحها بيني وبين حالي، إطرحها على خوارنة ومطارين..ع فلاسفة ومؤمنين.. فتش عنها بالكتب والأناجيل.. وولا مرّة حدا بجوابو ريّحني او قنعني!

وأضافت : ليه هلي خلق بهالعيلة؟ وليه صار معو هيك؟ ليه عاصي فل بكير؟ وليال فلّت أبكر من بكير!... وليه؟ وليه؟ ولَيْهات كتيرة ضل إسألها.. ونفسي ما ترتاح من الوَجع ومن الأسئلة!

إسمع كلام كتير ما يعنيلي شي ما يحرّك فيّي شي!"ضريبة الشهرة" .. "مقابل كل فرح في وجع!" .. "مقابل كل نجاح في بِكي".....وما كانت تِرضى نفسي وتِستَكين ..وربنا شو؟ بيَعطي وبياخد؟ ربنا ليه راضي بهالظلم كلّو على هالارض الواسعة؟ ..ليه ما وزّع كَرمو على كل الناس بالعَدل والتَساوي؟ ليه؟ ليه؟

اي اي ما بنكر إنّي مرّات “كتير بكيت وصلّيت انا وحالي ووحدي إحتجّيت!”

وزعلت منّو وما عدت احكيه.

واستكملت : بس مش من زمان لقيت الجواب..هلي بيناتنا نحنا بالذات ت نضَل ماشيين عَ الارض!هلي حمانا من ضو الشهرة والمال والجاه والتكبُّر

والتعجرُف وكل ملذّات الحياة الفانية.

فيروز ابن فيروز وفاة ابن فيروز هلي الرحباني أبناء فيروز

