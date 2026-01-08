قصف سوري على شرق حلب.. ومقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة قصف من جانب قوات تابعة للجيش السوري على بلدة دير حافر شرق ريف حلب.

قصف سوري على شرق حلب

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصيل “العمشات” التابع لحكومة دمشق نفذ قصفًا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، استهدف مركز بلدة دير حافر، ما أسفر عن إصابة طفلين وشاب، جرى نقلهم إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة نتيجة تكرار الاستهداف.

وأشار المرصد السوري إلى أن القصف طال قرية أم عدس الواقعة شرقي دير حافر، دون ورود معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وفي نفس السياق، قالت مصادر ميدانية للمرصد السوري إن “الأسايش” تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية تابعة للفصيل ذاته، أثناء تحليقها في أجواء بلدة الجرنية بريف الرقة الشرقي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.