الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الخميس بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت متظاهرة في مدينة مينابوليس خلال احتجاج على مقتل رينيه نيكول جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

مقتل امرأة في مينابوليس

وأثار مقتل امرأة على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس خلال عملية تفتيش للهجرة، غضبًا شعبيًا واسعًا وروايات متضاربة حول ملابسات الحادث.

تم التعرف على هوية المرأة، وهي رينيه نيكول جود، البالغة من العمر 37 عامًا ووصفتها السيناتور تينا سميث، عن الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا، بأنها "مواطنة أمريكية، وأم".

وفي الساعات التي تلت إطلاق النار، صرحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم بأن المرأة رفضت أوامر الخروج من سيارتها قبل أن تحاول دهس الضابط وقتله أو إيذاءه.

شهدت مدينة مينيابوليس اليوم اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات على الحادثة.

ونفى مسؤولون محليون رواية السلطات الفيدرالية للأحداث، حيث حثّ حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، المواطنين على عدم تصديق ما وصفه بـ"آلة دعائية"، بينما وصف عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، رواية إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بأنها "هراء".