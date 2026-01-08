سنأخذ النفط.. تصريحات صادمة لترامب عن إعادة بناء فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إن "الوقت وحده كفيل بتحديد" المدة التي تسعى الولايات المتحدة خلالها للسيطرة على فنزويلا.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية، سُئل ترامب عن المدة التي ستطالب فيها الإدارة بالإشراف المباشر على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال ترامب خلال مقابلة استمرت قرابة ساعتين: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمسّ الحاجة إليها".

ولم يحدد ترامب نطاقاً زمنياً دقيقاً لمدة تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا وعندما سُئل عما إذا كان ذلك سيستغرق ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة، أو أكثر، أجاب الرئيس: "أعتقد أنه سيستمر لفترة أطول بكثير".