كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ| صور

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، أعمال رفع وشفط جميع تجمعات مياه الأمطار التي نتجت عن موجة مفاجئة من الطقس غير المستقر ضربت المدينة وقراها.

وجاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة التعامل العاجل مع تداعيات الأمطار الغزيرة ومنع تأثيرها على الحركة المرورية أو مصالح المواطنين.

وعلى الفور، دفعت الوحدة المحلية بمعدات الحملة الميكانيكية وسيارات شفط المياه وفرق جهاز النظافة، ومعدات بالوحدات المحلية القروية، للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق الحيوية.

وتابعت رئيس مدينة بيلا، أعمال شفط المياه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، مؤكدة الانتهاء الكامل من رفع كافة التجمعات دون تسجيل أي إعاقة للحركة المرورية أو تعطيل لحركة المواطنين، مع استمرار المتابعة اللحظية تحسبًا لأي مستجدات.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تخصيص الخط الساخن 0473605500 ، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.