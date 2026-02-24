قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ| صور

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار
محمود زيدان

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، أعمال رفع وشفط جميع تجمعات مياه الأمطار التي نتجت عن موجة مفاجئة من الطقس غير المستقر ضربت المدينة وقراها.

وجاءت التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة التعامل العاجل مع تداعيات الأمطار الغزيرة ومنع تأثيرها على الحركة المرورية أو مصالح المواطنين.

وعلى الفور، دفعت الوحدة المحلية بمعدات الحملة الميكانيكية وسيارات شفط المياه وفرق جهاز النظافة، ومعدات بالوحدات المحلية القروية، للتعامل الفوري مع بؤر التجمعات بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدد من المناطق الحيوية.

وتابعت رئيس مدينة بيلا، أعمال شفط المياه ميدانيًا وعلى مدار الساعة، مؤكدة الانتهاء الكامل من رفع كافة التجمعات دون تسجيل أي إعاقة للحركة المرورية أو تعطيل لحركة المواطنين، مع استمرار المتابعة اللحظية تحسبًا لأي مستجدات.

وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى، والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، تخصيص الخط الساخن 0473605500 ، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.

كفر الشيخ بيلا محافظ كفر الشيخ الأمطار أخبار كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

ترشيحاتنا

كسح مياه الأمطار

كسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع وميادين بيلا بكفر الشيخ| صور

اسطوانات البوتاجاز

أخبار قنا| ضخ 26 ألف اسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز.. ورفع تراكمات المخلفات في نجع حمادي

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف تصدر أول تقرير حول "تحليل الاستقلال البحثي"

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد