قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من مشروعات قرى حياة كريمة بمطوبس.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

شملت الجولة تفقد المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورافق المحافظ، في الجولة، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

50% نسبة تنفيذ المدرسة البحرية 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن نسبة تنفيذ مشروع المدرسة البحرية وصلت إلى 50 ‎%‎، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالينا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الاستزراع السمكي وصناعة وإصلاح السفن، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين.

مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بالجزيرة الخضراء

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مجمع خدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء عبارة عن مجمع حكومي متكامل يحتوي على مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن، بهدف تخفيف الجهد والوقت عليه بدلاً من التوجه إلى مركز مطوبس أو مدينة كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المركز التكنولوجي يقدم خدمات حيوية تشمل البريد، والتموين، والشهر العقاري، والسجل المدني، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ليجمع كل الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المجمع يضم 14 شباكًا للخدمات المتكاملة، ما يمكن المواطن من إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المجمع بمثابة مقر حكومي للمواطن مشابه لمجمع المصالح أو مجمع التحرير بالقاهرة، ولكنه مخصص لخدمة أهالي القرية.

كما يضم مجمعًا زراعيًا للخدمات الزراعية، ومجمعًا حرفيًا للصناعات الصغيرة، ومجمعًا للمدارس، ليصبح كل ما يحتاجه المواطن متاحًا في مكان واحد ضمن مشروعات «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

مركز تنمية الأسرة والطفل بالجزيرة الخضراء

وشملت الجولة تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مركز تنمية الأسرة والطفل بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشملت الجولة تفقد صالة الألعاب الرياضية العلاجية، وغرف الأنشطة التعليمية والتأهيلية للأطفال، للاطلاع على جاهزية المركز وتوافر الإمكانيات اللازمة لتشغيله بشكل كامل، لتحقيق الاستفادة من خدماته في تنمية مهارات الأطفال ودعم الأسر.

واستمع محافظ كفرالشيخ، لشرح تفصيلي حول البرامج والخدمات المخطط تقديمها بالمركز، والخطط التدريبية للأطفال، وآليات متابعة الحالات، وكيفية تقديم الدعم الأسري والنفسي، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية للأطفال.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ حياة كريمة مطوبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

الجمارك

4.242 مليون جنيه حصيلة الجمارك من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان.. عيار 21 مفاجأة

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد