محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من مشروعات قرى حياة كريمة بمطوبس.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

شملت الجولة تفقد المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورافق المحافظ، في الجولة، الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

50% نسبة تنفيذ المدرسة البحرية

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن نسبة تنفيذ مشروع المدرسة البحرية وصلت إلى 50 ‎%‎، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى لأهالينا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة البحرية للاستزراع السمكي وبناء السفن تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب في مجالات الاستزراع السمكي وصناعة وإصلاح السفن، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين.

مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بالجزيرة الخضراء

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مجمع خدمات المواطنين بالجزيرة الخضراء عبارة عن مجمع حكومي متكامل يحتوي على مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن، بهدف تخفيف الجهد والوقت عليه بدلاً من التوجه إلى مركز مطوبس أو مدينة كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المركز التكنولوجي يقدم خدمات حيوية تشمل البريد، والتموين، والشهر العقاري، والسجل المدني، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ليجمع كل الخدمات الحكومية في مكان واحد.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المجمع يضم 14 شباكًا للخدمات المتكاملة، ما يمكن المواطن من إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المجمع بمثابة مقر حكومي للمواطن مشابه لمجمع المصالح أو مجمع التحرير بالقاهرة، ولكنه مخصص لخدمة أهالي القرية.

كما يضم مجمعًا زراعيًا للخدمات الزراعية، ومجمعًا حرفيًا للصناعات الصغيرة، ومجمعًا للمدارس، ليصبح كل ما يحتاجه المواطن متاحًا في مكان واحد ضمن مشروعات «حياة كريمة» بمركز مطوبس.

مركز تنمية الأسرة والطفل بالجزيرة الخضراء

مركز تنمية الأسرة والطفل بالجزيرة الخضراء

وشملت الجولة تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مركز تنمية الأسرة والطفل بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشملت الجولة تفقد صالة الألعاب الرياضية العلاجية، وغرف الأنشطة التعليمية والتأهيلية للأطفال، للاطلاع على جاهزية المركز وتوافر الإمكانيات اللازمة لتشغيله بشكل كامل، لتحقيق الاستفادة من خدماته في تنمية مهارات الأطفال ودعم الأسر.

واستمع محافظ كفرالشيخ، لشرح تفصيلي حول البرامج والخدمات المخطط تقديمها بالمركز، والخطط التدريبية للأطفال، وآليات متابعة الحالات، وكيفية تقديم الدعم الأسري والنفسي، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية للأطفال.