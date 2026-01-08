قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الملك عبدالله: الشراكة الأردنية - الأوروبية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وتحقيق السلام

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أن الشراكة الأردنية -الأوروبية لطالما كانت عاملاً إيجابيًا رئيسًا في جهود استعادة الاستقرار، وخفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى، التي عقدها عاهل الأردن مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأشار العاهل الأردني إلى أن هذه القمة تمثل فصلاً مهمًا في الشراكة التاريخية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات المبنية على الالتزام بالعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والازدهار.

ولفت إلى أن القمة تبني على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها العام الماضي، والتي توفر أساسًا مهمًا لتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي للاستجابة للتحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية.

وأكد الملك أن القمة فرصة لتأكيد الالتزام المشترك بتوطيد الشراكة الأردنية-الأوروبية وترجمة الاتفاقية الاستراتيجية إلى مخرجات ملموسة تخدم شعوبنا ومنطقتينا.

وثمن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأردن في مسارات التحديث، لافتًا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية، ومنها الأمن والدفاع والتعليم وتمكين الشباب.

وقال الملك: "إن شراكتنا محورية أيضا في دعم النمو المستدام وتوفير فرص العمل والابتكار، عبر زيادة المنعة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري".

وأعرب عن تطلع المملكة لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي في ابريل المقبل، لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة العام الماضي أمر محوري في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وأضاف: "العلاقات الثنائية قوية وستزداد متانة بينما نمضي قدمًا"، مبينًا أن الاتفاقية هي النتيجة الملموسة لهذه العلاقات المتميزة.

وبالحديث عن الأوضاع في غزة، ثمن كوستا جهود الأردن في التعامل مع الأزمة الإنسانية عبر الممرات الجوية والبرية، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني لا يزال يتطلب المزيد من الجهود المشتركة.

وأكد كوستا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم منعة الأردن الاقتصادية واستقراره، لافتًا إلى تطلعه لمؤتمر الاستثمار المشترك الذي سيعقد خلال هذا العام.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن جلالة الملك شريك أساسي لأوروبا في الشرق الأوسط، مثمنة دوره المحوري لاستقرار الإقليمي.

وبينت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن مبنية على الاستقرار والأمن والازدهار، لافته إلى أنه "في زمن الاضطرابات الإقليمية، من الجيد أن نعرف أن الاتحاد الأوروبي والأردن يقفان جنبا إلى جنب، لأن هذا ما يفعله الأصدقاء".

وأشارت إلى أن القمة تؤكد تطور العلاقات الثنائية من رؤية إلى شراكة استراتيجية وشاملة، وهذه الشراكة ترتكز إلى العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي ودعم اللاجئين.

ولفتت إلى أهمية الاستثمار كجزء من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مبينة أن الاتحاد الأوروبي يسعى لأن تبلغ قيمة استثماراته في المملكة 4ر1 مليار يورو، إذ أكدت أهمية مؤتمر الاستثمار القادم في هذا السياق.
 

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

الصيف

صيف أطول يطرق أبواب القارة العجوز.. أوروبا على موعد مع 42 يوما إضافيا بحلول 2100| ما السبب؟

انفجار نيزك

انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

