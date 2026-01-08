زيلينسكي: وثيقة الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا جاهزة للتوقيع النهائي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الوثيقة الثنائية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة بشكل أساسي للتوقيع ووضع اللمسات الأخيرة والتصديق عليها على أعلى مستوى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكتب زيلينسكي - على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي - أن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف "أبلغ عن نتائج مفاوضات فريقنا في فرنسا أمس".

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم أن تنجح أوكرانيا في توحيد جهود الفرق الأوروبية والأمريكية"، مضيفًا "لقد ناقشنا معًا الوثائق المتعلقة بالتعافي والتنمية الاقتصادية".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى مناقشة الإطار الأساسي لإنهاء الحرب.

