تونس تفتح أبوابها للمصريين.. تسهيلات جديدة لدخول 5فئات اعتبارًا من يناير

أعلنت السفارة التونسية في القاهرة، يوم الخميس عن تسهيلات لخمسة فئات من المواطنين المصريين للدخول إلى الأراضي التونسية، بدءا من منتصف شهر يناير الجاري.

تسهيل دخول 5 فئات إلى تونس

وأوضحت السفارة التونسية في بيان لها أن الفئات التي سوف تتمتع بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول إلى الأراضى التونسية عند المعابر الحدودية ، وفق ضوابط وشروط محدد هي:

1- الباحثين.

2- الأساتذة الجامعيين.

3- الأطباء.

4- كبار موظفي الدولة، ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير على أن تكون المهنة مدونة بجواز السفر، ومدعمة بشهادة عمل يقدمها المسافر عند وصوله إلى تونس.

5- عائلات الزيجات المختلطة التونسية ـ المصرية وتحديدًا القرين والأبناء شريطة تقديم ما يثبت الزواج من مواطن أو مواطنة تونسية.

السياحة في تونس

وأضافت السفارة في بيان لها، أن المواطنين المصريين القادمين إلى تونس ضمن مجموعات سياحية يزيد عدد أفرادها على عشرة أشخاص، يُشترط إخطار المصالح الأمنية التونسية المعنية مسبقًا بالقوائم الاسمية لطالبي التأشيرة مرفقة بكامل الوثائق المطلوبة.

وأوضحت أن الوثائق تشمل حجزًا فندقيًا مسبق الدفع (Voucher)، وتذاكر عودة متطابقة مع تاريخ انتهاء الحجز الفندقي، ونسخًا من جوازات سفر سارية المفعول وقابلة للاستغلال إلى جانب برنامج مفصل للرحلة منذ تاريخ الدخول إلى تونس وحتى المغادرة، مشيرة إلى أن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة في هذه الحالة يتم عبر وكالات أسفار تونسية معتمدة لدى وزارة السياحة.