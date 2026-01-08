قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطة حسام حسن لـ صيد أفيال كوت ديفوار بربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس
محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات لرؤساء أحياء الهرم والعجوزة ومركز كرداسة
الأوقاف تعلن موعد اختبارات التصفية الأولية لمسابقة القرآن الكريم 2026
محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
أخبار العالم

الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية

عيدروس الزبيدي
عيدروس الزبيدي
ناصر السيد

أعلنت السلطات الصومالية يوم الخميس، فتح تحقيق بشأن التقارير التي ترددت حول استخدام المجال الجوي للبلاد والمطارات لتسهيل تنقل شخصية سياسية هاربة، في إشارة إلى هروب عيدروس الزبيدي قائد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، والذي كان مقرر أن يصل العاصمة السعودية الرياض لبحث تطورات الأوضاع المشتعلة في اليمن. 

تهريب عيدروس الزبيدي

وقالت وكالة الهجرة والجنسية الصومالية إنها أحاطت علمًا بالتقارير المتعلقة بالاستخدام غير المصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية لتسهيل تنقل شخصية سياسية هاربة.

وأضافت الوكالة في بيان لها أنها باشرت بالتنسيق مع السلطات الصومالية المختصة، تحقيقًا فوريًا للتحقق من صحة هذه التقارير وتحديد ما إذا كان قد وقع أي انتهاك للقانون الصومالي أو الإجراءات المعمول بها أو بروتوكولات الترخيص.

وأكدت أنه في حال تأكد ذلك، فإن هذه الأفعال ستشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية الصومالية وأنظمة الهجرة، مضيفة أن تسهيل دخول الهاربين أو القيام بعمليات أحادية الجانب على الأراضي الصومالية دون ترخيص قانوني أمر غير مقبول. 

بيان وكالة الهجرة والجنسية الصومالية

وتابعت وكالة الهجرة الصومالية "أن احترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية مبادئ غير قابلة للتفاوض".

الصومال تدعم دعوة السعودية

وأشارت إلى أنه في حال تأكد ذلك، فإن هذه الأفعال ستشكل انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية الصومالية وأنظمة الهجرة، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية دعمها العلني والمستمر لدعوة السعودية إلى الحوار في الرياض، باعتبارها العملية السياسية الأنسب لمعالجة الوضع في اليمن وأي محاولة من جانب عيدروس الزبيدي للالتفاف على هذه العملية، بما في ذلك من خلال دعم خارجي مزعوم، من شأنها أن تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال إنه في حال تأكدت صحة هذه التقارير في التحقيق، تُشير الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى أن هذا السلوك سيُشكل أيضاً خرقاً للاتفاقيات الثنائية المعمول بها، وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تُنظم حرية تنقل الأشخاص.

وأكدت الصومال مجدداً التزامها الراسخ بسيادة القانون، واحترام المعايير الدولية، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة وفقاً لنتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات مؤكدة.

