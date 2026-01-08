أطفال شهداء وأجساد متفحمة.. إسرائيل تحول خيمة نازحين لمحـرقة في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الخميس باستشهاد د أشخاص بينهم أطفال جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استشهاد أطفال في غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن طائرات جيش الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة العبادلة، في شارع 5 بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطنيين.

وأضافت وكالة وفا أن بين الشهداء أطفال ، حيث تسبب القصف الإسرائيلي في تحويل أجسادهم إلى أشلاء متفحمة، وإصابة 3 آخرين بجروح، بينها حالة خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت مصادر طبية فلسطينية بأن حصيلة شهداء غزة ارتفعت إلى 71395 شهيدا، و171287 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 شهداء انتشال، وشهيد جديد)، و7 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.