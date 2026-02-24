أخبار قنا| ضخ 26 ألف اسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز.. ورفع تراكمات المخلفات في نجع حمادي



شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، رفع تراكمات المخلفات بمنطقة"السيدة عائشة"في نجع حمادي استجابة لشكاوى المواطنين، ضخ 26 ألف اسطوانة بوتاجاز بجميع مراكز المحافظة، إحالة المتغيببن بوحدة صحة قناوية نجع حمادى للتحقيقخلال مرور مفاجىء، مديرية التربية والتعليم تبحث تفعيل البحوث التربوية للمعلمين لدعم المنظومة، ضبط صاحب مستودع وسيارة محملة بالاسطوانات قبل بيعها بالسوق السوداء، ومصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا الغربى.





استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تراكمات المخلفات بمنطقة"السيدة عائشة"في نجع حمادي

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بمنطقة "السيدة عائشة" خلف الاستاد الرياضي بمدينة نجع حمادي، والتعامل الفوري مع تراكمات المخلفات التي تؤرق سكان المنطقة.

وشدد محافظ قنا، بضرورة التفاعل المباشر والسريع مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، في كافة القرى والمراكز، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول، هو مدى رضاء الشارع عن الخدمات المقدمة، وقدرته على إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تمس حياة المواطن اليومية.

قنا.. ضخ 26 ألف اسطوانة بوتاجاز بجميع مراكز المحافظة



قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن مديرية التموين بقنا، ضخت كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز بجميع مناطق المحافظة، وصلت إلى 26 ألف اسطوانة، حرصًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بجميع القرى والنجوع، من أجل منع أي محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد بـ 235 جنيهًا، مؤكدًا بأنه سوف يتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يحاول استغلال المواطنين.

تنكر فى ملابس نساء.. المؤبد لموظف سرق خزينة شركته فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة موظف بشركة خاصة بالسجن المؤبد بتهمة سرقة مبلغ مالي من مقر عمله بالشركة التى يعمل بها فى نطاق مدينة قوص جنوب قنا.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالى من خزينة شركة خاصة تقع بنطاق مدينة قوص.

خلال مرور مفاجىء..إحالة المتغيببن بوحدة صحة قناوية نجع حمادى للتحقيق



أحال الدكتور أحمد المحلاوي، مدير إدارة نجع حمادي الصحية، المتغيبين عن العمل بوحدة صحة القناوية بحرى بنجع حمادى شمال قنا، للتحقيق، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف، ومراعاة تنظيم العمل وحُسن معاملة المواطنين، وإستكمال ملفات طب الأسرة وفقاً للتعليمات المنظمة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على وحدة القناوية بحرى، وبرفقته فريق الإشراف بالإدارة، تضمنت متابعة أعمال عيادة طب الأسرة، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمترددين، إلى جانب متابعة سير العمل بقسم الإستقبال وآلية تسجيل الحالات وتنظيم دخول المرضى بما يحقق الإنضباط وسرعة تقديم الخدمة.

تعليم قنا يبحث تفعيل البحوث التربوية للمعلمين لدعم المنظومة

ناقش طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، مع وحدة التواصل ودعم المعلمين "لجنة الباحثين" تفعيل البحوث التربوية وتعزيز دور المعلمين الباحثين لدعم المنظومة التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة مناقشة وتعزيز البحث العلمي وتوظيف القدرات المعرفية والمهنية للمعلمين الباحثين والحاصلين على الشهادات العلمية "الماجستير والدكتوراة" لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التعليمية داخل المنظومة التعليمية الحديثة.



ضبط صاحب مستودع وسيارة محملة بالاسطوانات قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

نجحت مديرية التموين بقنا، فى ضبط صاحب مستودع بوتاجاز، وسيارة محملة بالاسطوانات، قبل بيعها بالسوق السوداء أو بالسعر الرسمي المعلن، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بضبط أعمال توزيع أسطوانات البوتاجاز وأحكام السيطرة عليها.

ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة شكاوى المواطنين بشأن أسعار اسطوانات البوتاجاز بجميع مراكز وقرى المحافظة، وضبط المخالفين من أجل منع أي محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد بـ 235 جنيهًا.

مصرع شخص وإصابة آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا الغربى

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام مدخل مدينة نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز نقادة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

