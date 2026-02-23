قنا.. ضخ 26 ألف اسطوانة بوتاجاز بجميع مراكز المحافظة

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن مديرية التموين بقنا، ضخت كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز بجميع مناطق المحافظة، وصلت إلى 26 ألف اسطوانة، حرصًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية بجميع القرى والنجوع، من أجل منع أي محاولة لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي المحدد بـ 235 جنيهًا، مؤكدًا بأنه سوف يتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يحاول استغلال المواطنين.

وأوضح المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم ضخ 26 ألف أسطوانة بوتاجاز بالمستودعات، على جميع مستوى مراكز المحافظة، وتوجيه شركة جاسكو، لتدعيم بعض المناطق بدائرة المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي نقص في الكميات المعروضة.

وتابع القط، أن مديرية التموين بقنا، تتابع بدقة حركة التداول اليومية لضمان وصول الاسطوانات إلى القرى والنجوع بالأسعار الرسمية المقررة، من أجل إحكام الرقابة على تداول اسطوانات البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التموينية التابعة للمديرية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن ضرورة ضبط الأسواق وضمان وصول اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمي، ووضع احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها اسطوانات البوتاجاز، على رأس أولويات العمل، مع التشديد على توفيرها بسهولة ويسر وبالأسعار المقررة رسمياً دون أي زيادة.





