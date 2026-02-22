تحت شعار"بناء الإنسان"..وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى

أطلقت وحدة السكان بمحافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الحملات والفعاليات المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية، في إطار الجهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وضمن رؤية القيادة السياسية للسيطرة على النمو السكاني وتحديات التنمية.

وثمن محافظ قنا، الجهود الميدانية التي تبذلها وحدة السكان بالمحافظة، من أجل الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تنمية الوعي والتثقيف، هي الركيزة الأساسية لنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ووجه محافظ قنا، بتكثيف الحملات التوعوية، خاصة وأن هذه الفعاليات تساهم بشكل مباشر في تحسين الخصائص السكانية، وتغيير الموروثات السلبية التي تعيق جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف الزيادة السكانية على رأس أولوياتها.

فيما أوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بقنا، أن الفعاليات تضمنت خطة العمل تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطن القنائي، والتي تابعتها الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة أحمد علي، مسؤول التنسيق والمتابعة، وفريق العمل السكاني.

وأشار الصغير، إلى أن الفعاليات تضمنت مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا - لا للإدمان، للتوعية بمخاطر المواد المخدرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ومبادرة "قرية بلا أمية"، بالتعاون مع هيئة محو الأمية لرفع الكفاءة التعليمية، ومبادرة "صحتك تهمنا"، لنشر الوعي الصحي بالتنسيق مع مديرية الصحة، بجانب مبادرتي "حقق حلمك" و"فرصتك في حرفتك"، لدعم ريادة الأعمال، الشمول المالي، وتنمية المهارات الحياتية والحرفية للشباب.

وأكد مدير وحدة السكان، أن الفعاليات شهدت تعاونًا وثيقًا بين مختلف القطاعات، شملت الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ارتكزت الأنشطة على رصد اللجان الفرعية للظواهر السلبية في القرى والنجوع والتعامل معها عبر ندوات تثقيفية وورش عمل تهدف إلى تغيير الموروثات الخاطئة وتعزيز ثقافة العمل الحر والشمول المالي.

وأكد الصغير، أن هذه التحركات تأتي استكمالًا لخطة الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود للقضاء على الأمية والإدمان وخلق مجتمع واعٍ قادر على دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه الأنشطة، تفعيلًا لدور وحدات السكان في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد.



