قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحت شعار"بناء الإنسان"..وحدات سكان قنا تطلق سلسلة مبادرات توعوية وتنموية بالقرى

ندوات التوعية
ندوات التوعية
يوسف رجب

أطلقت وحدة السكان بمحافظة قنا، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سلسلة من الحملات والفعاليات المكثفة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الظواهر السلبية، في إطار الجهود الدولة لتحسين الخصائص السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وضمن رؤية القيادة السياسية للسيطرة على النمو السكاني وتحديات التنمية.

وثمن محافظ قنا، الجهود الميدانية التي تبذلها وحدة السكان بالمحافظة، من أجل الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تنمية الوعي والتثقيف، هي الركيزة الأساسية لنجاح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

ووجه محافظ قنا، بتكثيف الحملات التوعوية، خاصة وأن هذه الفعاليات تساهم بشكل مباشر في تحسين الخصائص السكانية، وتغيير الموروثات السلبية التي تعيق جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع ملف الزيادة السكانية على رأس أولوياتها.

فيما أوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بقنا، أن الفعاليات تضمنت خطة العمل تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطن القنائي، والتي تابعتها الدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وبمشاركة أحمد علي، مسؤول التنسيق والمتابعة، وفريق العمل السكاني.

وأشار الصغير، إلى أن الفعاليات تضمنت مبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا - لا للإدمان، للتوعية بمخاطر المواد المخدرة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، ومبادرة "قرية بلا أمية"، بالتعاون مع هيئة محو الأمية لرفع الكفاءة التعليمية، ومبادرة "صحتك تهمنا"، لنشر الوعي الصحي بالتنسيق مع مديرية الصحة، بجانب مبادرتي "حقق حلمك" و"فرصتك في حرفتك"، لدعم ريادة الأعمال، الشمول المالي، وتنمية المهارات الحياتية والحرفية للشباب.

وأكد مدير وحدة السكان، أن الفعاليات شهدت تعاونًا وثيقًا بين مختلف القطاعات، شملت الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث ارتكزت الأنشطة على رصد اللجان الفرعية للظواهر السلبية في القرى والنجوع والتعامل معها عبر ندوات تثقيفية وورش عمل تهدف إلى تغيير الموروثات الخاطئة وتعزيز ثقافة العمل الحر والشمول المالي.

وأكد الصغير، أن هذه التحركات تأتي استكمالًا لخطة الدولة الشاملة لبناء الإنسان المصري، مشددًا على أهمية تضافر كافة الجهود للقضاء على الأمية والإدمان وخلق مجتمع واعٍ قادر على دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه الأنشطة، تفعيلًا لدور وحدات السكان في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد.


 

قنا الألعاب النارية تعزيز الوعي المجتمعي تحديات التنمية تنمية الأسرة المصرية قرية بلا أمية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة

"المهندسين" تكثف استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2026

الدكتور عاطف عبد اللطيف

نائب مستثمري السياحة: مرسى علم الحصان الرابح للسياحة المصرية خلال 30 عامًا مقبلة

تأشيرة مصر

بـ 30 دولارا| زيادة تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد