موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
محافظات

محافظ قنا: حملة لمصادرة الألعاب النارية ورفع الإشغالات بشوارع أبوتشت

حملة أبوتشت
حملة أبوتشت
يوسف رجب

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالديوان العام، حملات الإشغالات الموسعة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، والتي استهدفت شوارع المدينة والميادين العامة، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للشارع القنائي، وضمان السيولة المرورية ومنع أي تعديات تعيق حركة المارة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالخالق، رئيس مركز السيطرة بالديوان العام، وأعضاء الشبكة الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة متابعة ورفع كافة الاشغالات على الأرصفة، وفرض هيبة القانون، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لن يتم السماح بأي تجاوزات تمس حق المواطن في طريق آمن ومنظم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد الببلاوي، استمرارية هذه الحملات وتكثيفها خلال الفترة المقبلة بكافة شوارع المدينة، لضمان راحة وأمن المواطنين وفرض هيبة القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد تحرير المحاضر، بل هو ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمارة.

فيما أوضح سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن الحملة التي ركزت على التفتيش على الألعاب النارية ومصادرتها، حمايةً للمواطنين ومنعًا للحوادث المتكررة التي تنتج عن استخدامها، كما تم رفع كافة الإشغالات والتعديات من حرم الطريق العام، بمشاركة نواب رئيس المركز، عاطف عيسى، وأحمد فريج، وبحضور عامر هاشم، مدير المتابعة، وعماد يوسف، مدير الإشغالات.

وأشار تمساح، إلى أن الحملة التي شاركت فيها إدارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، وقوة من الشرطة، أسفرت عن تحرير 60 محضرًا متنوعًا، شملت 35 محضر إشغال طريق، و15 محضر نظافة، بالإضافة إلى 10 محاضر تموينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة الطرق العامة ومنع التعديات بمختلف أنواعها.
 

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
جيب جلاديتور
