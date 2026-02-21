قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع 16في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للحفاظ على الرقعة الزراعية.
 

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة قنا، إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور محمد عز، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وتم إزالة كافة المنشآت والأسوار التي أقيمت بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية، بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الدورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تشنها المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض هيبة الدولة ومنع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لا يمكن التهاون فيه، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في رصد كافة المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية والفرق الميدانية، ولن يتم استثناء أي حالة تعدٍ مهما كان حجمها.

قنا حملة مكبرة إزالة 40 حالة تعدٍ الأراضي الزراعية أملاك الدولة أخبار قنا

