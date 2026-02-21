إزالة 40 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمنطقة شارع 16في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لإزالة عدد من مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للحفاظ على الرقعة الزراعية.



وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبحضور محمد عز، نائب رئيس المدينة، وبمشاركة ممثلي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وتم إزالة كافة المنشآت والأسوار التي أقيمت بالمخالفة للقانون، وأسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بمنطقة شارع 16 بمدينة قنا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية، بضرورة اليقظة التامة والمتابعة الدورية على مدار الساعة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن سلسلة الحملات التي تشنها المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض هيبة الدولة ومنع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها.

وشدد محافظ قنا، على أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لا يمكن التهاون فيه، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في رصد كافة المخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية والفرق الميدانية، ولن يتم استثناء أي حالة تعدٍ مهما كان حجمها.