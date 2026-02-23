تعليم قنا يبحث تفعيل البحوث التربوية للمعلمين لدعم المنظومة

ناقش طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، مع وحدة التواصل ودعم المعلمين "لجنة الباحثين" تفعيل البحوث التربوية وتعزيز دور المعلمين الباحثين لدعم المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وحدة التواصل ودعم المعلمين، بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، والدكتورة نجاة عبده، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين، ومسئولي التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة مناقشة وتعزيز البحث العلمي وتوظيف القدرات المعرفية والمهنية للمعلمين الباحثين والحاصلين على الشهادات العلمية "الماجستير والدكتوراة" لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التعليمية داخل المنظومة التعليمية الحديثة.

و أشار سعد الدين، إلى آليات تطوير البحوث الميدانية والأستفادة منها فى تحسين الأداء التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين في إطار توجيهات الوزارة لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز التنمية المهنية القائمة على البحث العلمي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدور المهم الذي تقوم به وحدة التواصل ودعم المعلمين في تطوير منظومة التعليم، ووضع استراتيجيات العمل للوحدة في ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

وتخلل الاجتماع تكريم طارق سعد الدين وكيل الوزارة لدعمه المتواصل لوحدة التواصل ودعم المعلمين، بالاضافة إلى تكريم سعيد خليفة تغيان كبير معاونى المديرية لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتكريم عدداً من النماذج المتميزة والملهمة من المعلمين الباحثين والحاصلين على الشهادات العلمية.