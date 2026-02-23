قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
صدمة للكرة السعودية.. الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
أحمد سيد زيزو ضحية رامز ليفل الوحش .. اليوم
محافظات

تعليم قنا يبحث تفعيل البحوث التربوية للمعلمين لدعم المنظومة

تعليم قنا
تعليم قنا
يوسف رجب

ناقش طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، مع وحدة التواصل ودعم المعلمين "لجنة  الباحثين" تفعيل البحوث التربوية وتعزيز دور المعلمين الباحثين لدعم المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مع وحدة التواصل ودعم المعلمين، بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، والدكتورة نجاة عبده، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين، ومسئولي التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة مناقشة وتعزيز البحث العلمي وتوظيف القدرات المعرفية والمهنية للمعلمين الباحثين والحاصلين على الشهادات العلمية "الماجستير والدكتوراة" لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التعليمية داخل المنظومة التعليمية الحديثة.

و أشار سعد الدين، إلى آليات تطوير البحوث الميدانية والأستفادة منها فى تحسين الأداء التعليمي وتوفير الدعم اللازم للمعلمين في إطار توجيهات الوزارة لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز التنمية المهنية القائمة على البحث العلمي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الدور المهم الذي تقوم به وحدة التواصل ودعم المعلمين في تطوير منظومة التعليم، ووضع استراتيجيات العمل للوحدة في ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

وتخلل الاجتماع تكريم طارق سعد الدين وكيل الوزارة لدعمه المتواصل لوحدة التواصل ودعم المعلمين، بالاضافة إلى تكريم سعيد خليفة تغيان كبير معاونى المديرية لبلوغه السن القانونية للمعاش، وتكريم عدداً من النماذج المتميزة والملهمة من المعلمين الباحثين والحاصلين على الشهادات العلمية.

تعليم قنا المنظومة التعليمية تفعيل البحوث التربوية البحث العلمي قنا

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

