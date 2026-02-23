قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تراكمات المخلفات بمنطقة"السيدة عائشة"في نجع حمادي

منطقة السيدة عائشة بنجع حمادى
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بمنطقة "السيدة عائشة" خلف الاستاد الرياضي بمدينة نجع حمادي، والتعامل الفوري مع تراكمات المخلفات التي تؤرق سكان المنطقة.

وشدد محافظ قنا، بضرورة التفاعل المباشر والسريع مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، في كافة القرى والمراكز، مؤكدًا أن معيار نجاح أي مسؤول، هو مدى رضاء الشارع عن الخدمات المقدمة، وقدرته على إيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تمس حياة المواطن اليومية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بقنا، بأن إدارة البيئة بنجع حمادي برئاسة المهندسة صفاء عبد الرحيم، يرافقها مجدي محمد رفعت، مفتش شؤون البيئة، بالتنسيق مع قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بإشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، فحصت شكوى أهالي شارع "السيدة عائشة"، فور ورودها.

وأشارت مدير عام شؤون البيئة بقنا، إلى أن أهالي المنطقة قد تضرروا من تراكم كميات كبيرة من المخلفات بقطعة أرض فضاء وسط الكتلة السكنية، مما تسبب في انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات والبعوض، الأمر الذي شكل تهديدًا للصحة العامة وسلامة الأهالي بالمنطقة.

وتابعت صلاح، أنه عقب الفحص والمعاينة، تم الدفع بالمعدات اللازمة ورفع كافة المخلفات المتراكمة بالكامل، وتطهير الموقع وإعادة المظهر الحضاري للمكان، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للسكان.

وأكدت مدير عام شؤون البيئة بقنا، أن العمل مستمر على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها بجدية تامة، مشددة على أن الحفاظ على البيئة والصحة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن.

قنا رفع تراكمات المخلفات السيدة عائشة نجع حمادي شكاوى المواطنين مشكلات المواطنين

