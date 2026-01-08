دمشق: عمليات حلب دقيقة وقد تمتد أيامًا لتفادي سقوط ضحايا مدنيين

قال معاون وزير الإعلام السوري عبادة كوجان، يوم الخميس إن العمليات العسكرية السورية في محافظة حلب دقيقة ومرنة وقد تستمر لأيام لتجنب إراقة الدماء ولمنع وقوع ضحايا مدنيين.

وأضاف كوجان أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمارس اللعبة الإعلامية منذ العاشر من مارس وتبرد الجبهات وتسخنها.

وأشار في تصريحات لتفلزيون سوريا، أن خيارات الدولة واضحة في بسط الأمن على كامل مدينة حلب، لافتا إلى أن المدينة تشهد قصفا يستهدف المشافي والسكن الجامعي ونحو 30 منشأة حيوية حكومية سورية.

وأكد أن الدولة ستبسط سيطرتها على كامل مدينة حلب عبر عمليات أمنية وعسكرية مركزة، مضيفا أن حلب مدينة متنوعة وما يجري حاليا ليس استهدافا للكرد، وأن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها وبسط نفوذها على جميع وكامل التراب السوري.

وقال معاون وزير الإعلام السوري أن قسد باتت تحرج حلفاءها وهذا التعنت يقابل الجهود الأمريكية كجهود وساطة.