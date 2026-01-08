قطـ.ع الرءوس.. محاكمة سوري بألمانيا بتهمة الضلوع في جرائم ارتكبها داعش

بدأت محاكمة رجل سوري في ألمانيا يوم الخميس بتهمة التورط في جرائم دموية ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، بما في ذلك قطع الرؤوس.

محاكمة سوري في ألمانيا

يواجه الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي أشار إليه المدعون جزئيًا باسم أحمد أ.، تهمًا أمام محكمة دوسلدورف، من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية والتواطؤ في القتل.

يقول المدعون إنه كان ضمن وحدة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بين عامي 2014 و2017، وأنه كان نشطًا في دوريات حول مدينة الكشكية شرقي سوريا، كما كان مرشدًا لمقاتلي داعش الأجانب.

في أغسطس 2014، يُزعم أن وحدته اعتقلت عددًا من الرجال من قبيلة معينة، حيث قُطع رأس اثنين منهم على الفور، بينما تعرض الباقون للتعذيب والإيذاء.

يُشتبه في أن أحمد أ. ساعد في تنفيذ عمليات القتل من خلال مراقبة الوحدة ببندقية كلاشينكوف.

نُقل المعتقلون الآخرون إلى موقع آخر صباح اليوم التالي، وقُتل بعضهم أيضاً.

أُلقي القبض على أحمد أ. في يناير 2025 في بلدة مونهايم آم راين غرب ألمانيا، حيث كان يقيم.

من المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مارس على الأقل.

تستضيف ألمانيا نحو مليون سوري، وصل الكثير منهم خلال موجة الهجرة الهائلة التي بلغت ذروتها عام 2015.

وقد حوكم عدد من السوريين في ألمانيا بتهم ارتكاب جرائم خلال النزاع في بلادهم، إما كأعضاء في جماعات مسلحة أو كجزء من قوات الأمن التابعة للرئيس السابق بشار الأسد.