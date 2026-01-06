الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اعتقال عنصر من تنظيم داعش بحملة أمنية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، وضبط حزام ناسف وكواتم صوت وقنابل يدوية وسلاح وذخائر معدة لتنفيذ عمليات اغتيال برفقة العنصر.





كما تم ضبط حاسوب ومواد رقمية تثبت تورط العنصر بالتخطيط لأعمال إرهابية.





و في سياق اخر ، كشف مصدر عسكري لقناة “الإخبارية” السورية، اليوم الإثنين، أن الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحيط دير حافر، شرق حلب؛ وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات.





وأشار المصدر، إلى أن هجمات “قسد” عبر الطائرات المسيرة، أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، موضحا أن رد الجيش السوري على هجمات قسد “سيكون محدودا”.





وأكد المصدر، أن الجيش السوري أغلق طريق حلب - الرقة؛ بعد استهداف قسد حاجزا بمحيط دير حافر، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يرجّح أنها إسرائيلية في سماء دمشق.