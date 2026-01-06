بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع وزير خارجيته أندريه سيبيها، نتائج العمل الدبلوماسي الأوكراني خلال عام 2025، بالإضافة إلى مسألة إجراء تدوير في الكوادر داخل السلك الدبلوماسي.

وقال الرئيس الأوكراني- في بيان نشره عبر تطبيق "تليجرام" اليوم الإثنين-: "تلقيت تقريرا من وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها، وناقشنا نتائج عملنا الدبلوماسي في عام 2025، والمهام الرئيسية لهذا العام"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "سيعرض الوزير قريبا المرشحين المناسبين، ونظرا للحاجة إلى عمل فعّال ومستمر لوزارة الخارجية الأوكرانية؛ سيتم أيضا اختيار مرشح لمنصب النائب الأول لوزير الخارجية، وأنتظر تقديم المقترحات لاتخاذ القرار المناسب".