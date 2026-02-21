قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار اليوم في مصر مساء السبت 21 فبراير 2026
مرموش يصنع .. مانشستر سيتي يتقدم 2-1 على نيوكاسل بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
موعد أذان الفجر رابع يوم رمضان .. المواقيت الكاملة
أحمد موسى عن حضور الرئيس السيسي حفل تكريم وزير الدفاع السابق: مصر دايما مع رجالتها اللي خدموها
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حد أقصى الحلقة 4 .. روجينا تكتشف خداع زوجها خالد كمال

خالد كمال وروجينا
خالد كمال وروجينا
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “حد اقصي” العديد من الأحداث المفاجئة.

ومن ابرزها ، اكتشاف صباح (روجينا) ان زوجها انور (خالد كمال) يخدعها ويعطيها أدوية تمنع الحمل بالرغم رغبتها فى هذا الأمر .

  • انور (خالد كمال) يحاول التخلص من جثة نادر (محمد القس) بعد ان اعتدي عليه بالضرب .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

مسلسل “حد اقصي” روجينا خالد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

ترشيحاتنا

انستا باي InstaPay

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

رسامة كهنة جدد

الأنبا بيشوي يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية أسوان | صور

رسامة كهنة جدد

الأنبا بضابا يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية نجع حمادي | صور

بالصور

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

مفاجاة.. السيارات الهجينة تستهلك وقودًا أعلى من التقليدية

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد