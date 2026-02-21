مسلسل حد أقصى الحلقة 4 .. روجينا تكتشف خداع زوجها خالد كمال

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “حد اقصي” العديد من الأحداث المفاجئة.

ومن ابرزها ، اكتشاف صباح (روجينا) ان زوجها انور (خالد كمال) يخدعها ويعطيها أدوية تمنع الحمل بالرغم رغبتها فى هذا الأمر .

انور (خالد كمال) يحاول التخلص من جثة نادر (محمد القس) بعد ان اعتدي عليه بالضرب .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.