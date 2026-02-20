مسلسل حد آقصي الحلقة 3 .. محمد القس يطارد روجينا وخالد كمال

شهدت الحلقة الثالة من مسلسل “حد آقصي” العديد من الأحداث بعد مفاجأة صباح بوجود مبلغ مالي ضخم قدرة ٢٠٠ مليون جنيها داخل حسابها البنكي.

وبدأت الحلقة بمحاولات عديدة للمطاردة من مدير البنك نادر (محمد القس) لصباح (روجينا) وزوجها انور (خالد كمال) ويحاول ان يتواصل معها ويخبرها بأنه من البنك ولكنها تغلق هاتفها ولكنه ينجح فى الوصول لمنزلها لكن انور يفاجأه بضربة على الرأس.

انور يفاجيء صباح بشراء فيلا جديدة ويسجل العقد بأسمها .

سقوط صباح ونقلها للمستشفي .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.