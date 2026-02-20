قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة عبد الحميد الدبيبة بأزمة قلبية ونقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج
الأرصاد تكشف حالة طقس الغد وتحذر من شبورة كثيفة صباحا
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حد آقصي الحلقة 3 .. محمد القس يطارد روجينا وخالد كمال

روجينا
روجينا
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثالة من مسلسل “حد آقصي” العديد من الأحداث بعد مفاجأة صباح بوجود مبلغ مالي ضخم قدرة ٢٠٠ مليون جنيها داخل حسابها البنكي.

  • وبدأت الحلقة بمحاولات عديدة للمطاردة من مدير البنك نادر (محمد القس) لصباح (روجينا) وزوجها انور (خالد كمال) ويحاول ان يتواصل معها ويخبرها بأنه من البنك ولكنها تغلق هاتفها ولكنه ينجح فى الوصول لمنزلها لكن انور يفاجأه بضربة على الرأس.
  • انور يفاجيء صباح بشراء فيلا جديدة ويسجل العقد بأسمها .
  • سقوط صباح ونقلها للمستشفي .

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

مسلسل “حد آقصي محمد القس روجينا خالد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد