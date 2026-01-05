قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقعات بزيادة إمدادات النفط الفنزويلية تضغط على الأسعار عالميا

النفط الفنزويلي
النفط الفنزويلي
أ ش أ

توقع محللون في أسواق الطاقة أن يشهد إنتاج النفط في فنزويلا زيادة تدريجية خلال الفترة المقبلة، عقب التطورات في فنزويلا، في خطوة قد تسهم في تعزيز الإمدادات العالمية والضغط على الأسعار على المدى الطويل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
تعد فنزويلا عضوًا رئيسيًا في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتمتلك نحو 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، بما يعادل 303 مليارات برميل، متقدمة على السعودية، وفق بيانات معهد الطاقة في لندن.
وتراجع إنتاج فنزويلا من مستويات بلغت 3.5 مليون برميل يوميًا في سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من مليوني برميل خلال العقد الماضي، بينما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.1 مليون برميل يوميًا العام الماضي.
وذكر محللو "جي بي مورجان" بقيادة ناتاشا كانيفا أن الانتقال السياسي قد يسمح برفع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميًا خلال عامين، وربما إلى 2.5 مليون برميل خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 800 ألف برميل حاليًا. وأشاروا إلى أن هذه التوقعات "غير منعكسة" في منحنى العقود الآجلة للنفط.
بدورها، توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يكون التعافي تدريجيًا ويتطلب استثمارات ضخمة، مقدّرة تأثيرًا هبوطيًا بنحو 4 دولارات على أسعار النفط بحلول 2030 إذا ارتفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا.
وأوضحت المؤسسة أن آفاق الإنتاج خلال العام الجاري ستعتمد على مسار العقوبات الأمريكية، مع بقاء توقعاتها لأسعار 2026 دون تغيير عند 56 دولارًا لخام برنت و52 دولارًا لغرب تكساس، بينما يُتوقع ثبات إنتاج فنزويلا عند 900 ألف برميل يوميًا.


 

إمدادات النفط الفنزويلية الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة مكبرة.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لمخالفات تغيير النشاط والبناء المخالف في المدينة|صور

جانب من الحملة

ضمن حملة مكثفة .. رفع إشغالات مطعم كبدة شهير بالشيخ زايد.. صور

النائب نشأت

نشأت حتة رئيسًا لشعبة صناعة السيارات بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو - آسيوي

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد